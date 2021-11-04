Как получить COVID-сертификат в "Дии": порядок действий и документы
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На портале доступны как внутренние, так и международные документы о вакцинации
В Украине бушует очередная волна коронавируса, что означает ужесточение карантина по "всем фронтам". Среди прочего — введение множества ограничений для невакцинированных людей. Тем же, кто привился, нужно доказать это с помощью сертификатов.
"Телеграф" решил напомнить самый простой способ получения таких документов — через портал "Дия", и все тонкости этого процесса.
Запрашиваем сертификат
Отметим, что сейчас на портале и в мобильном приложении доступны к получению несколько видов ковидных сертификатов.
Если у вас есть и внутренний, и заграничный паспорт, то мы сможете стать обладателем сразу двух документов — внутреннего и международного свидетельств о вакцинации.
Также сертификаты различаются по цвету: желтый дает проверяющему понять, что вы привиты лишь одной дозой, зеленый — что вы прошли весь курс иммунизации.
Для получения документов вам следует:
- зарегистрироваться/войти в личный кабинет на портале "Дия" или же в мобильном приложении;
- войти в раздел "Услуги", где выбрать раздел "COVID-сертификаты";
- нажать на кнопку "Получить сертификат".
Помимо этого вам может понадобиться Bank ID, чтобы подтвердить свой запрос е-подписью.
Дайте системе несколько минут на обработку и затем наслаждайтесь наличием своих сертификатов.
Что изменилось?
За последние несколько недель "Дию" усовершенствовали в плане получения сертификатов.
Во-первых, стали доступны "желтые" сертификаты, которые сообщают о получении первой дозы вакцины человеком.
Во-вторых, для подписания запроса на получение сертификатов система больше не будет требовать от вас "подписи лицом", когда приходилось подолгу крутить головой перед экраном.
В-третьих, планируется появление документов, которые будут подтверждать факт успешного преодоления болезни людьми.
Документы, которые нужны
Мобильное приложение "Дия" выдаст ваши документы, если у вас есть:
- ID-версия украинского паспорта;
- заграничный паспорт с биометрическими данными.
Получение ковидного сертификата будет возможно через веб-версию портала благодаря наличию:
- ID-паспорта;
- заграничной биометрики;
- внутреннего паспорта старого образца (синей книжечки);
- вида на временное/постоянное жительство в Украине.
Не обойдется и без уже упомянутой технологии Bank ID.
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют запустить получение ковидных сертификатов и для детей от 12 лет.
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