Как получить COVID-сертификат в "Дии": порядок действий и документы

На портале доступны как внутренние, так и международные документы о вакцинации

В Украине бушует очередная волна коронавируса, что означает ужесточение карантина по "всем фронтам". Среди прочего — введение множества ограничений для невакцинированных людей. Тем же, кто привился, нужно доказать это с помощью сертификатов.

"Телеграф" решил напомнить самый простой способ получения таких документов — через портал "Дия", и все тонкости этого процесса.

Запрашиваем сертификат

Отметим, что сейчас на портале и в мобильном приложении доступны к получению несколько видов ковидных сертификатов.

Если у вас есть и внутренний, и заграничный паспорт, то мы сможете стать обладателем сразу двух документов — внутреннего и международного свидетельств о вакцинации.

Также сертификаты различаются по цвету: желтый дает проверяющему понять, что вы привиты лишь одной дозой, зеленый — что вы прошли весь курс иммунизации.

Документ о двух сделанных прививках

Сертификат об одной прививке

Для получения документов вам следует:

зарегистрироваться/войти в личный кабинет на портале "Дия" или же в мобильном приложении;

войти в раздел "Услуги", где выбрать раздел "COVID-сертификаты";

нажать на кнопку "Получить сертификат".

Помимо этого вам может понадобиться Bank ID, чтобы подтвердить свой запрос е-подписью.

Дайте системе несколько минут на обработку и затем наслаждайтесь наличием своих сертификатов.

Что изменилось?

За последние несколько недель "Дию" усовершенствовали в плане получения сертификатов.

Во-первых, стали доступны "желтые" сертификаты, которые сообщают о получении первой дозы вакцины человеком.

Во-вторых, для подписания запроса на получение сертификатов система больше не будет требовать от вас "подписи лицом", когда приходилось подолгу крутить головой перед экраном.

В-третьих, планируется появление документов, которые будут подтверждать факт успешного преодоления болезни людьми.

Документы, которые нужны

Мобильное приложение "Дия" выдаст ваши документы, если у вас есть:

ID-версия украинского паспорта;

заграничный паспорт с биометрическими данными.

Получение ковидного сертификата будет возможно через веб-версию портала благодаря наличию:

ID-паспорта;

заграничной биометрики;

внутреннего паспорта старого образца (синей книжечки);

вида на временное/постоянное жительство в Украине.

Не обойдется и без уже упомянутой технологии Bank ID.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине планируют запустить получение ковидных сертификатов и для детей от 12 лет.