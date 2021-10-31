Вертеть лицом больше не надо: в "Дии" упростили получение COVID-сертификатов

Получить документ о вакцинации станет проще

В Украине упростили процесс получения документов, подтверждающих вакцинацию, через портал "Дия".

Информация об этом поступила от руководителя Минцифры Михаила Федорова в его личном Telegram-канале.

По словам чиновника, разработчики "Дии" смогли отыскать нужные технологические возможности для более простого и понятного "подтягивания" сертификатов при их запросе пользователем.

Отныне этот процесс будет обходиться без использования электронной подписи. Более того — необходимость "подписывать лицом" свой запрос тоже останется в прошлом.

"Вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит", — объяснил нынешнюю процедуру Михаил Федоров.

Как объяснил министр, это, в первую очередь, облегчит получение документов для людей в возрасте, имеющих проблемы со зрением или попросту с подписанием документа "лицом".

В сети ходило немало шуток о получении сертификата

Отметим, что для тестирование новинки от министерства следует установить обновления для приложения на телефоне.

Также в Минцифры анонсировали разработку более удобной возможности размещения данных о вакцинации на портале для врачей, вносящих такую информацию.

Отметим, что на днях "Телеграф" сообщал о планах разработчиков "Дии" перевести призывников на электронную документацию — через единый портал.