Укр

Вертеть лицом больше не надо: в "Дии" упростили получение COVID-сертификатов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Делать "зарядку для шеи" перед телефоном в "Дии" теперь не придется Новость обновлена 31 октября 2021, 16:23
Делать "зарядку для шеи" перед телефоном в "Дии" теперь не придется

Получить документ о вакцинации станет проще

В Украине упростили процесс получения документов, подтверждающих вакцинацию, через портал "Дия".

Информация об этом поступила от руководителя Минцифры Михаила Федорова в его личном Telegram-канале.

По словам чиновника, разработчики "Дии" смогли отыскать нужные технологические возможности для более простого и понятного "подтягивания" сертификатов при их запросе пользователем.

Отныне этот процесс будет обходиться без использования электронной подписи. Более того — необходимость "подписывать лицом" свой запрос тоже останется в прошлом.

"Вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит", — объяснил нынешнюю процедуру Михаил Федоров.

Как объяснил министр, это, в первую очередь, облегчит получение документов для людей в возрасте, имеющих проблемы со зрением или попросту с подписанием документа "лицом".

В сети ходило немало шуток о получении сертификата
В сети ходило немало шуток о получении сертификата

Отметим, что для тестирование новинки от министерства следует установить обновления для приложения на телефоне.

Также в Минцифры анонсировали разработку более удобной возможности размещения данных о вакцинации на портале для врачей, вносящих такую информацию.

Отметим, что на днях "Телеграф" сообщал о планах разработчиков "Дии" перевести призывников на электронную документацию — через единый портал.

Теги:
#Вакцинация #Сертификат #Коронавирус #ДИЯ #Михаил Федоров #Covid-19
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