На портале "Дия" появится отдельный раздел для призывников и резервистов

Министерство обороны планирует создать "электронный центр комплектации и социальной поддержки"

Информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах из Единого государственного реестра перенесут на портал "Дия". Соответственно, в будущем граждане Украины смогут получить все необходимые данные о себе, обратившись в "электронный центр комплектации и социальной поддержки" на портале, не посещая учреждения.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

В скором времени украинцы смогут получить "Military_ID", который станет полноценной заменой бумажного документа. Планируется, что онлайн можно будет изменить регистрацию места жительства, а также найти информацию о внесении человека в реестр.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, сейчас ведомство уже работает над созданием условий для цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров, так и в системе ведения военного учета на уровне государства. Ведется работа над общим приказом Минобороны и Минцифры, который определит порядок обмена данными.

Кроме того, Министерство обороны начало процесс интеграции с другими госреестрами. Сейчас ведется работа с базами Государственной миграционной службы, на очереди – остальные госорганы.

Согласно данным главы оборонного ведомства запуск "электронного центра комплектации и социальной поддержки" запланирован на 2022-2023 годы.

Напомним, 21-летний мужчина разработал фейковое приложение "Дия" и продавал его за 100 грн. В нем можно было подделать документы, которые есть и в официальном приложении. Правоохранители разоблачили автора этого приложения.