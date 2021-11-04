Укр

Переболевшим "короной" начнут выдавать сертификаты в "Дие": подробности

Автор
Татьяна Веремеева
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Автор
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Сертификат переболевшего коронавирусом
Сертификат переболевшего коронавирусом

Новые сертификаты станут доступны уже со следующей недели

Украинцы смогут получить сертификат о том, что переболели коронавирусом, в приложении "Дия". Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, передает "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Возможность получить сертификат появится уже с 8 ноября. Украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут сформировать соответствующий сертификат спустя 15 дней после того, как доктор внесет соответствующие данные в систему.

Стоит отметить, что сертификат будет действительным в течение 90 дней после того, как он сформирован.

Напомним, в Украине в ближайшее время появятся детские сертификаты о вакцинации. Документ будет доступен в приложении "Дия" для детей от 12 лет, которые получили необходимую дозу вакцины от коронавируса. Стоит отметить, что сертификат будет доступен для несовершеннолетних жителей нашей страны, также как и для взрослых. Документ можно будет получить как после одной, так и после двух вакцин.

Кроме того, уже со следующей недели украинские депутаты и чиновники не смогут попасть на работу без COVID-сертификата

Теги:
#Минздрав #Коронавирус #COVID-сертификат
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