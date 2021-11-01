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Какие документы нужны для получения COVID-сертификата в "Дии"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Процедура получения сертификата отличается в зависимости от документов, подтверждающих личность Новость обновлена 01 ноября 2021, 10:35
Процедура получения сертификата отличается в зависимости от документов, подтверждающих личность

При формировании документа о вакцинации больше не понадобится подпись лицом

Много украинцев перешли к использованию программы "Дия" для формирования сертификатов, подтверждающих вакцинацию, которые особо нужны в регионах с "красной" зоной. Но не у всех этот процесс проходит гладко из-за наличия разных документов.

В понедельник, 1 ноября, руководитель Минцифры Михаил Федоров в личном Telegram-канале рассказал, кто и каким способом может пользоваться "Дией" для генерации сертификатов.

На данный момент существует всего два способа самостоятельно запросить документ о вакцинации через "Дию" — либо через приложение на телефоне, либо через веб-портал. В других случаях можно обратиться к врачу, чтобы он лично выписал вам документ, подтверждающий прохождение вами вакцинации. Но вернемся к "Дии".

Через мобильное приложение

Ковидный сертификат в телефоне — это удобно и очень быстро. В особенности сейчас, когда Минцифры упростило процесс его получения, избавив от необходимости пользоваться электронной подписью или подписывать запрос лицом.

Впрочем, существуют и свои тонкости. К примеру, в приложении "Дия" вы сможете заполучить сертификат о вакцинации только если имеете ID-версию украинского паспорта или же оформили заграничный с биометрическими данными. 

При отсутствии обоих этих документов вам не удастся "заказать" COVID-сертификат через телефон.

Благодаря веб-порталу

Существует возможность получить вожделенную "бумажку" и через любой браузер на компьютере — в веб-версии "Дии". Такой способ подойдет людям, у которых есть один из этих документов, подтверждающих личность:

  • ID-паспорт;
  • заграничная биометрика;
  • внутренний паспорт старого образца (синяя книжечка);
  • вид на временное/постоянное жительство в Украине.

Также для оформления запроса человеку понадобится технология Bank ID.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Раде хотят ужесточить наказание для тех, кто использует или подделывает COVID-сертификаты.

Теги:
#Паспорт #Вакцинация #Сертификат #ДИЯ #COVID-сертификат
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