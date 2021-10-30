Укр

Подделка или использование фейкового ковид-сертификата: Рада планирует усилить наказания

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За подделку и использование сертификата о вакцинации светит реальный срок или штраф. Новость обновлена 30 октября 2021, 09:19
За подделку и использование сертификата о вакцинации светит реальный срок или штраф.

Новые штрафы и сроки могут ввести уже через несколько дней.

Максимальное наказание для тех, кто подделывает COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на коронавирус хотят увеличить до восьми лет за решеткой. Напомним — на текущее время санкция статьи предполагает максимальный срок в два года ограничения свободы. При повторном нарушении — до пяти лет. Решение сделать кару более серьезной депутаты Верховной Рады могут принять уже 2 ноября. 

Об этом сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" глава комитета парламента Михаил Радуцкий. 

Также планируют ужесточить наказание, для тех, кто подделками пользуется — до 50 тысяч гривен. Сейчас штраф — менее тысячи гривен, а максимальная санкция — два года ограничения свободы. Это регламентируется статьей 358 уголовного кодекса.

Напомним — в Украине развернули масштабную кампанию по выявлению подделок. В МВД говорят, что личность нарушителя для правосудия роли не сыграет — так в пятницу вручили подозрение экснадрепу Надежде Савченко и ее сестре Вере за использование документов, с признаками фальсификации. 

Соответствие сертификатов проверяют сканируя специальный QR-код. Именно его не считала программа на документах сестер Савченко. 

Ранее "Телеграф" писал, что сертификаты будут проверять выборочно в местах, где много людей — транспорте, общепите и торговых центрах.

Теги:
#Верховная Рада #Штраф #Коронавирус #сертификат вакцинации
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