Підробка або використання фейкового сертифіката: Рада планує посилити покарання

Нові штрафи та терміни можуть запровадити вже за кілька днів.

Максимальне покарання для тих, хто підробляє COVID-сертифікати та ПЛР-тести на коронавірус, хочуть збільшити до восьми років за ґратами. Нагадаємо, на даний час санкція статті передбачає максимальний термін у два роки обмеження волі. При повторному порушенні – до п’яти років. Рішення зробити кару серйознішою депутати Верховної Ради можуть ухвалити вже 2 листопада.

Про це повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" голова комітету парламенту Михайло Радуцький.

Також планують посилити покарання для тих, хто підробками користується — до 50 тисяч гривень. Наразі штраф — менше тисячі гривень, а максимальна санкція — два роки обмеження волі. Це регламентується статтею 358 Кримінального кодексу.

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Нагадаємо, в Україні розгорнули масштабну кампанію з виявлення підробок. У МВС кажуть, що особистість порушника для правосуддя не зіграє ролі — так у п’ятницю вручили підозру екснадрепу Надії Савченко та її сестрі Вірі за використання документів, з ознаками фальсифікації.

Відповідність сертифікатів перевіряють скануючи спеціальний QR-код. Саме його не розпізнала програма на документах сестер Савченко.

Раніше "Телеграф" писав, що сертифікати перевірятимуть вибірково в місцях, де багато людей — транспорті, громадському харчуванні та торгових центрах.