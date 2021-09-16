В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

У МОЗ зазначили, що підробка документів становить загрозу для громадян

В Україні на фоні зростання числа нових випадків коронавірусу почастішали випадки як підробки ПЛР-тестів, так і видачі фейкових сертифікатів про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплень. Відповідальність за підробку COVID-документів посилять.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя у Telegram.

Зазначається, що люди з фальшивими документами є загрозою для здоровʼя та життя інших громадян, адже, користуючись підробленою довідкою вони можуть заразити коронавірусом літню людину, вагітну жінку, чи онкохворого, для яких наслідки хвороби можуть бути вкрай важкими.

У звʼязку з цим триває підготовка законодавчого акту про посилення відповідальності за підробку медичних документів.

Крім того, МОЗ разом із Нацполіцією та СБУ посилено працює над виявленням підробних документів про вакцинацію. Правоохоронці просять громадян повідомляти про випадки продажу фейкових документів у поліцію.

Нагадаємо, що за підробку медичних документів передбачена відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штрафи до 17 тисяч гривень, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові роздавали негативні ПЛР-тести інфікованим туристам — зловмисники вносили недостовірну інформацію в додаток "Вдома", який встановлюють після повернення в Україну з-за кордону.