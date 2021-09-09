У Харкові роздавали негативні ПЛР-тести інфікованим туристам: подробиці "бізнесу"

З 2020 року щомісяця шахраї, за словами СБУ, видавали тисячі підроблених ПЛР-тестів, не роблячи забір біоматеріалу

У Харкові співробітники СБУ викрили так званий "Covid-бізнес" — схему підробки ПЛР-тестів для програми "Вдома", яку встановлюють після повернення в Україну з-за кордону.

Як повідомили в прес-службі відомства, зловмисники вносили недостовірну інформацію в додаток, а серед клієнтів були люди, ймовірно, інфіковані коронавірусом, що могло спричинити сплеск епідемії.

Відомо, що бізнес організували співробітники приватної лабораторії Харкова та турагенти, які без розбору пропонували таку "послугу" клієнтам, які або збираються в подорож, або вже прибули з-за кордону і не хочуть дотримуватися правил самоізоляції.

В СБУ кажуть, що шахрайська схема існувала з 2020 року, і кожен місяць лаборанти видавали близько тисячі фейкових довідок вартістю в 800 грн. Причому, вони не робили забір біоматеріалу і не досліджували його, так що "негативні" результати видавали навіть тим, у кого нібито був коронавірус.

За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хвороб відкрито кримінальне провадження: санкція передбачає до 8 років в’язниці.

Нагадаємо, у В’єтнамі винесли найсуворіший вирок чоловікові, який порушив карантинні обмеження і заразив коронавірусом інших людей. Один з них помер, за що в’єтнамцеві дали п’ять років тюрми.