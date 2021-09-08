Новый штамм коронавируса подбирается все ближе к Украине: что о нем известно
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В Турции выявили первые случаи инфицирования коронавирусом Mu
В Турции, куда продолжают улетать на отдых украинцы, обнаружили новый штамм коронавируса Mu.
Об этом информирует министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, случаев данной мутации, которую впервые обнаружили в Колумбии в начале 2021 года, в стране всего два. Поэтому каких-то дополнительных мер из-за нового штамма вводить пока не будут.
По словам министра, сейчас в Турции, в основном, циркулируют мутационные формы Delta и Delta+ — именно их обнаруживают в 90% случаев инфицирования.
Отметим, что "колумбийская" разновидность коронавируса Mu стала уже пятой, интересующей Всемирную организацию здравоохранения. Помимо Турции и Колумбии, он уже был замечен в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы.
Согласно первым исследованиям, ему хорошо сопротивляются пациенты, привитые вакциной Pfizer/Biontech. Однако случаи заражения регистрируются все чаще и на большей территории. При этом есть подозрения, что мутации могут изменить свойства коронавируса, ввиду чего "Мю" внесли в список представляющих интерес штаммов.
Как сообщал "Телеграф", ранее в ВОЗ назвали группы риска, которым жизненно необходима третья прививка от коронавируса.
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