Новый штамм коронавируса подбирается все ближе к Украине: что о нем известно

В Турции выявили первые случаи инфицирования коронавирусом Mu

В Турции, куда продолжают улетать на отдых украинцы, обнаружили новый штамм коронавируса Mu.

Об этом информирует министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, случаев данной мутации, которую впервые обнаружили в Колумбии в начале 2021 года, в стране всего два. Поэтому каких-то дополнительных мер из-за нового штамма вводить пока не будут.

По словам министра, сейчас в Турции, в основном, циркулируют мутационные формы Delta и Delta+ — именно их обнаруживают в 90% случаев инфицирования.

Отметим, что "колумбийская" разновидность коронавируса Mu стала уже пятой, интересующей Всемирную организацию здравоохранения. Помимо Турции и Колумбии, он уже был замечен в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы.

Согласно первым исследованиям, ему хорошо сопротивляются пациенты, привитые вакциной Pfizer/Biontech. Однако случаи заражения регистрируются все чаще и на большей территории. При этом есть подозрения, что мутации могут изменить свойства коронавируса, ввиду чего "Мю" внесли в список представляющих интерес штаммов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ВОЗ назвали группы риска, которым жизненно необходима третья прививка от коронавируса.