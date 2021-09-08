Укр

Новый штамм коронавируса подбирается все ближе к Украине: что о нем известно

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус обнаружили в стране, с которой Украину разделяет Черное море Новость обновлена 08 сентября 2021, 20:46
Коронавирус обнаружили в стране, с которой Украину разделяет Черное море

В Турции выявили первые случаи инфицирования коронавирусом Mu

В Турции, куда продолжают улетать на отдых украинцы, обнаружили новый штамм коронавируса Mu.

Об этом информирует министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, случаев данной мутации, которую впервые обнаружили в Колумбии в начале 2021 года, в стране всего два. Поэтому каких-то дополнительных мер из-за нового штамма вводить пока не будут. 

По словам министра, сейчас в Турции, в основном, циркулируют мутационные формы Delta и Delta+ — именно их обнаруживают в 90% случаев инфицирования.

Отметим, что "колумбийская" разновидность коронавируса Mu стала уже пятой, интересующей Всемирную организацию здравоохранения. Помимо Турции и Колумбии, он уже был замечен в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы.

Согласно первым исследованиям, ему хорошо сопротивляются пациенты, привитые вакциной Pfizer/Biontech. Однако случаи заражения регистрируются все чаще и на большей территории. При этом есть подозрения, что мутации могут изменить свойства коронавируса, ввиду чего "Мю" внесли в список представляющих интерес штаммов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ВОЗ назвали группы риска, которым жизненно необходима третья прививка от коронавируса.

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