ВОЗ изменила мнение о третьей прививке от коронавируса: кому ее теперь делать рекомендуют

Представитель ВОЗ считает, что бустерная доза может быть жизненно необходима некоторым людям

В ВОЗ, которая ранее заявила, что третья прививка против коронавируса не является необходимостью и делать ее пока не нужно, изменили свое мнение. В организации считают, что бустерные дозы вакцины не являются роскошью, а жизненно необходимы людям из групп риска.

Об этом со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге пишет Reuters.

По его словам, третья прививка от коронавируса — это больше не роскошь, "которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки". Клюге убежден, что в современных реалиях это способ защитить от коронавируса наиболее уязвимые слои населения.

Впрочем, представитель ВОЗ упомянул и тот факт, что к третьим дозам вакцин нужно относиться с осторожностью, ведь на данный момент пока нет достаточно данных об их безопасности.

Как ранее сообщал "Телеграф", Министерство здравоохранения Израиля исследовало эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса производства Pfizer для граждан в возрасте 60+. По заключению исследований, третья доза показала еще более высокий уровень защиты, чем после двух прививок.