Стремительно распространяется: ВОЗ взяла под прицел уже пятый штамм коронавируса

Пока штамм не считается опасным

"Колумбийская" разновидность коронавируса стала уже пятой, интересующей Всемирную организацию здравоохранения. Ей присвоили идентификатор "Мю" (Mu).

Соответствующее поле появилось в таблице представляющих интерес модификаций коронавируса 30 августа.

Отмечается, что "колумбийский" коронавирус (B.1.621) впервые заметили в январе 2021 года, и сейчас он уже был замечен в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы.

Согласно первым исследованиям, ему хорошо сопротивляются пациенты, привитые вакциной Pfizer/Biontech.

Однако случаи заражения регистрируются все чаще и на большей территории, при этом есть подозрения, что мутации могут изменить свойства коронавируса, ввиду чего "Мю" внесли в список представляющих интерес штаммов. Таковыми также считаются штаммы "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

Есть еще и список опасных мутаций, куда входят штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".

Как сообщал "Телеграф", ранее в ВОЗ назвали группы риска, которым жизненно необходима третья прививка от коронавируса.