Укр

Стремительно распространяется: ВОЗ взяла под прицел уже пятый штамм коронавируса

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Новый вид COVID-19 уже в Европе Новость обновлена 31 августа 2021, 21:56
Новый вид COVID-19 уже в Европе

Пока штамм не считается опасным

"Колумбийская" разновидность коронавируса стала уже пятой, интересующей Всемирную организацию здравоохранения. Ей присвоили идентификатор "Мю" (Mu).

Соответствующее поле появилось в таблице представляющих интерес модификаций коронавируса 30 августа.

Отмечается, что "колумбийский" коронавирус (B.1.621) впервые заметили в январе 2021 года, и сейчас он уже был замечен в Испании, Италии, Бельгии, Нидерландах и других странах Европы.

Согласно первым исследованиям, ему хорошо сопротивляются пациенты, привитые вакциной Pfizer/Biontech.

Однако случаи заражения регистрируются все чаще и на большей территории, при этом есть подозрения, что мутации могут изменить свойства коронавируса, ввиду чего "Мю" внесли в список представляющих интерес штаммов. Таковыми также считаются штаммы "эта", "йота", "каппа" и "лямбда".

Есть еще и список опасных мутаций, куда входят штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта".

Как сообщал "Телеграф", ранее в ВОЗ назвали группы риска, которым жизненно необходима третья прививка от коронавируса.

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