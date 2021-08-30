Одного ПЦР-теста недостаточно? Турция вводит новые правила для туристов

Помимо ПЦР-тестов для пересечения границы, туристы, желающие отдыхать в общественных местах, должны будут переделывать анализы непосредственно в Турции

В разгар отпусков и поездок украинцев на побережье Турции эта курортная страна вводит новые правила для туристов. Из-за новой волны коронавируса штамма "Дельта" с 6 сентября иностранные гости смогут посещать публичные места только после предъявления свежего ПЦР-теста на ковид.

Об этом со ссылкой на местную власть пишет Hurriyet Daily News.

Известно, что новые ограничения будут действовать для всех без исключения, в том числе — для вакцинированных туристов, которые могут быть переносчиками вируса. Их тоже будут пускать в заведения по отрицательным ПЦР-тестам, сделанным не ранее, чем за 48 часов до того или иного события.

К слову, в их числе — концерты, выставки, междугородние поездки на любом общественном транспорте. А следить за соблюдением правил будут с помощью проверки "кода HES", который является системой отслеживания COVID.

Подобные ограничения с 30 августа ввела и Греция. Впрочем, в этой европейской стране ужесточение может быть временным: продлиться оно всего неделю — до 6 сентября.

Отметим, что, согласно данным на 30 августа, сегодня украинцы могут отправиться на отдых без ПЦР-тестов в Албанию, Доминикану, Мексику и Танзанию. В другие же государства наши туристы могут въехать исключительно с негативным тестом на коронавирус, сделанным за 48 часов до вылета, или справками о вакцинации против коронавируса. Впрочем, в ряд стран, невзирая на тесты и прививки, все равно пока не попасть. В их числе — Индия, Индонезия и Италия.

А вот по прилете украинцам, независимо от страны, где они были, необходимо показать справку о вакцинации минимум одной дозой препарата против ковида. В противном случае перед прохождением погранконтроля нужно установить приложение "Вдома" и отправиться на самоизоляцию. От последнего освободят отрицательные ПЦР или экспресс-тесты на коронавирус, сделанные сразу после возвращения в Украину.

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