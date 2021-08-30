Одного ПЛР-тесту недостатньо? Туреччина вводить нові правила для туристів

Крім ПЛР-тестів для перетину кордону, туристи, охочі відпочивати в громадських місцях, повинні будуть переробляти аналізи безпосередньо в Туреччині

У розпал відпусток і поїздок українців на узбережжя Туреччини ця курортна країна вводить нові правила для туристів. Через нову хвилю коронавірусу штаму "Дельта" з 6 вересня іноземні гості зможуть відвідувати публічні місця тільки після пред’явлення свіжого ПЛР-тесту на ковід.

Про це з посиланням на місцеву владу пише Hurriyet Daily News.

Відомо, що нові обмеження будуть діяти для всіх без винятку, в тому числі — для вакцинованих туристів, які можуть бути переносниками вірусу. Їх теж пускатимуть до закладів за негативними ПЛР-тестам, зробленим не раніше, ніж за 48 годин до тієї чи іншої події.

До слова, в їх числі — концерти, виставки, міжміські поїздки на будь-якому громадському транспорті. А стежити за дотриманням правил будуть за допомогою перевірки "коду HES", який є системою відстеження COVID.

Відзначимо, що, згідно з даними на 30 серпня, сьогодні українці можуть відправитися на відпочинок без ПЛР-тестів в Албанію, Домінікану, Мексику і Танзанію. В інші ж держави наші туристи можуть в’їхати виключно з негативним тестом на коронавірус, зробленим за 48 годин до вильоту, або довідками про вакцинацію проти коронавірусу. Втім, в ряд країн, незважаючи на тести і щеплення, все одно поки не потрапити. У їх числі — Індія, Індонезія та Італія.

А ось після прильоту українцям, незалежно від країни, де вони були, необхідно показати довідку про вакцинацію мінімум однієї дозою препарату проти ковіда. В іншому випадку перед проходженням прикордонного контролю потрібно встановити додаток "Вдома" і відправитися на самоізоляцію. Від останнього звільнять негативні ПЛР або експрес-тести на коронавірус, зроблені відразу після повернення в Україну.

Раніше "Телеграф" розбирався, з якими складнощами може зіткнутися український турист, який бажає потрапити в Євросоюз в розпал третьої хвилі коронавірусу.

Також ми повідомляли, що по сусідству з Україною — в Польщі — заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу і розповіли, як вони мають намір боротися з пандемією в цей раз.