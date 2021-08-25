По соседству с Украиной объявили о начале 4-й волны коронавируса: как будут бороться

Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик объявил о начале новой волны коронавируса

По соседству с Украиной — в Польше — объявили о начале новой четвертой волны коронавируса в стране и рассказали, когда ожидается пик заболеваемости.

Об этом сообщает местное СМИ Wiadomosci.

Так, по словам главы канцелярии премьера Польши Михала Дворчика, который курирует вакцинацию среди населения, четвертая волна уже началась, а ее пик ожидается в конце сентября — начале октября.

Также известно, как Польша собирается бороться с пандемией в этот раз. По словам Дворчика, у них есть несколько сценариев реагирования, основной из них — ввести карантин в воеводствах в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины снова заговорили о привилегиях для вакцинированных от коронавируса граждан на случай нового локдауна. Людям могут позволить посещать публичные места, однако есть условие.

Кроме того, украинский врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в комментарии "Телеграфу" отметила, что в нашей стране - низкие темпы вакцинации от коронавируса.