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По соседству с Украиной объявили о начале 4-й волны коронавируса: как будут бороться

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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По соседству с Украиной объявили о начале 4-й волны коронавируса: как будут бороться Новость обновлена 25 августа 2021, 14:45
Коронавирус в Польше набирает обороты. Фото - из открытых источников

Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик объявил о начале новой волны коронавируса

По соседству с Украиной — в Польше — объявили о начале новой четвертой волны коронавируса в стране и рассказали, когда ожидается пик заболеваемости.

Об этом сообщает местное СМИ Wiadomosci.

Так, по словам главы канцелярии премьера Польши Михала Дворчика, который курирует вакцинацию среди населения, четвертая волна уже началась, а ее пик ожидается в конце сентября — начале октября.

Также известно, как Польша собирается бороться с пандемией в этот раз. По словам Дворчика, у них есть несколько сценариев реагирования, основной из них — ввести карантин в воеводствах в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины снова заговорили о привилегиях для вакцинированных от коронавируса граждан на случай нового локдауна. Людям могут позволить посещать публичные места, однако есть условие.

Кроме того, украинский врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в комментарии "Телеграфу" отметила, что в нашей стране - низкие темпы вакцинации от коронавируса.

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