По соседству с Украиной объявили о начале 4-й волны коронавируса: как будут бороться
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Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик объявил о начале новой волны коронавируса
По соседству с Украиной — в Польше — объявили о начале новой четвертой волны коронавируса в стране и рассказали, когда ожидается пик заболеваемости.
Об этом сообщает местное СМИ Wiadomosci.
Так, по словам главы канцелярии премьера Польши Михала Дворчика, который курирует вакцинацию среди населения, четвертая волна уже началась, а ее пик ожидается в конце сентября — начале октября.
Также известно, как Польша собирается бороться с пандемией в этот раз. По словам Дворчика, у них есть несколько сценариев реагирования, основной из них — ввести карантин в воеводствах в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины снова заговорили о привилегиях для вакцинированных от коронавируса граждан на случай нового локдауна. Людям могут позволить посещать публичные места, однако есть условие.
Кроме того, украинский врач-эпидемиолог Екатерина Сояк в комментарии "Телеграфу" отметила, что в нашей стране - низкие темпы вакцинации от коронавируса.
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