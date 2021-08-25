Минздрав не исключает введения привилегий для вакцинированных от коронавируса, однако есть условие

О полном смягчении карантина речь не идет

В Министерстве здравоохранения Украины снова заговорили о привилегиях для вакцинированных от коронавируса граждан на случай нового локдауна. Людям могут позволить посещать публичные места, однако есть условие.

Об этом во время брифинга в среду, 25 августа, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, речь идет не о полном смягчении в случае жесткого локдауна, а лишь о некоторых исключениях. В частности, могут разрешить работу определенных сфер экономики даже в случае "красной" зоны, однако для этого персонал заведения должен быть вакцинированным.

"Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив кинотеатра будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат. И таких сфер много. Во Франции, в Германии сегодня прорабатываются различные варианты", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что Украина сможет перенять опыт ЕС и США и выбрать такой вариант, который будет работать лучше.

Кроме того, власти планируют стимулировать различные сферы бизнеса и жизни к вакцинации.

Напомним, что после Дня Независимости Украины эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине. При этом на утро среды, 25 августа, новых случаев COVID-19 снова стало больше.

Также "Телеграф" сообщал, что президент Польши привез в Украину "гуманитарку" для борьбы с COVID-19. Среди переданной Украине помощи 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которую уже развезено по регионам страны.