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По сусідству з Україною оголосили про початок 4-ї хвилі коронавірусу: як боротимуться

Автор
О. Волкова
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По сусідству з Україною оголосили про початок 4-ї хвилі коронавірусу: як боротимуться Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:45
Коронавірус в Польщі набирає обертів. Фото — з відкритих джерел

Глава канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчік оголосив про початок нової хвилі коронавірусу

По сусідству з Україною — в Польщі — оголосили про початок нової четвертої хвилі коронавірусу в країні і розповіли, коли очікується пік захворюваності.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Wiadomosci.

Так, за словами глави канцелярії прем’єра Польщі Міхала Дворчіка, який курирує вакцинацію серед населення, четверта хвиля вже почалася, а її пік очікується в кінці вересня — на початку жовтня.

Також відомо, як Польща збирається боротися з пандемією в цей раз. За словами Дворчіка, у них є кілька сценаріїв реагування, основний з них — ввести карантин у воєводствах в залежності від кількості захворілих та рівня вакцинації.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я України знову заговорили про привілеї для вакцинованих від коронавірусу громадян на випадок нового локдауна. Людям можуть дозволити відвідувати публічні місця, проте є умова.

Крім того, український лікар-епідеміолог Катерина Сояк в коментарі "Телеграфу" зазначила, що в нашій країні спостерігаються доволі низькі темпи вакцинації від коронавірусу.

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