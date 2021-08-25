По сусідству з Україною оголосили про початок 4-ї хвилі коронавірусу: як боротимуться
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Глава канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчік оголосив про початок нової хвилі коронавірусу
По сусідству з Україною — в Польщі — оголосили про початок нової четвертої хвилі коронавірусу в країні і розповіли, коли очікується пік захворюваності.
Про це повідомляє місцеве ЗМІ Wiadomosci.
Так, за словами глави канцелярії прем’єра Польщі Міхала Дворчіка, який курирує вакцинацію серед населення, четверта хвиля вже почалася, а її пік очікується в кінці вересня — на початку жовтня.
Також відомо, як Польща збирається боротися з пандемією в цей раз. За словами Дворчіка, у них є кілька сценаріїв реагування, основний з них — ввести карантин у воєводствах в залежності від кількості захворілих та рівня вакцинації.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я України знову заговорили про привілеї для вакцинованих від коронавірусу громадян на випадок нового локдауна. Людям можуть дозволити відвідувати публічні місця, проте є умова.
Крім того, український лікар-епідеміолог Катерина Сояк в коментарі "Телеграфу" зазначила, що в нашій країні спостерігаються доволі низькі темпи вакцинації від коронавірусу.
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