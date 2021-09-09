Укр

В Харькове раздавали негативные ПЦР-тесты заболевшим туристам: подробности "бизнеса"

Автор
Е. Волкова
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Негативные тесты выдавали тем, кто мог быть инфицирован коронавирусом Новость обновлена 09 сентября 2021, 12:51
Негативные тесты выдавали тем, кто мог быть инфицирован коронавирусом

С 2020 года ежемесячно мошенники, по словам СБУ, выдавали тысячи поддельных ПЦР-тестов, не делая забор биоматериала

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили так называемый "Covid-бизнес" — схему подделки ПЦР-тестов для приложения "Вдома", которое устанавливают по возвращению в Украину из-за границы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники вносили недостоверную информацию в приложение, а среди клиентов были люди, вероятно, инфицированные коронавирусом, что могло повлечь всплеск эпидемии.

Известно, что бизнес организовали сотрудники частной лаборатории Харькова и турагенты, которые без разбора предлагали такую "услугу" клиентам, которые либо собираются в путешествие, либо уже прибыли из-за границы и не хотят соблюдать правила самоизоляции. 

В СБУ говорят, что мошенническая схема существовала с 2020 года, и каждый месяц лаборанты выдавали около тысячи фейковых справок стоимостью в 800 грн. Причем, они не делали забор биоматериала и не исследовали его, так что "отрицательные" результаты выдавали даже тем, у кого якобы был коронавирус.

По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней открыто уголовное производство: санкция предусматривает до 8 лет тюрьмы.

Напомним, во Вьетнаме вынесли строжайший приговор мужчине, который нарушил карантинные ограничения и заразил коронавирусом других людей. Один из них умер, за что вьетнамцу дали пять лет тюрьмы.

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