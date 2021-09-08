Заражал людей коронавирусом и поплатился: мужчине вынесли строгий приговор за нарушение карантина
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В этом регионе зафиксировали всего 191 случай коронавируса, к 8-ми из которых привела беспечность мужчины
Во Вьетнаме вынесли строжайший приговор мужчине, который нарушил карантинные ограничения и заразил коронавирусом других людей. Один из них умер, за что вьетнамцу дали пять лет тюрьмы.
Как сообщает Reuters, приговор 28-летнему жителю провинции Камау вынесли в понедельник.
Известно, что в регионе, где он живет, коронавирус удалось одолеть исключительно благодаря изоляции и карантину. Так, по сравнению с десятками тысяч заражений в других провинциях Вьетнама, в Камау за все время пандемии зафиксировали только 191 случай коронавируса и две смерти в результате его осложнений. К одной из них привел поступок 28-летнего подсудимого, который вернулся в Камау из другого региона и нарушил 21-дневный карантин.
В результате, вьетнамец заразил 8 человек, один из которых месяц пробыл в реанимации, но не выжил.
К слову, ранее во Вьетнаме судили за заражение людей коронавирусом еще двоих человек, но приговор был куда мягче: 18 месяцев условно.
Напомним, в Бельгии скончалась женщина, которая была заражена сразу двумя штаммами коронавируса.
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