Які документи потрібні для отримання COVID-сертифіката у "Дії"

Під час формування документа про вакцинацію більше не знадобиться підпис обличчям

Багато українців перейшли до використання програми "Дія" для формування сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, які особливо потрібні в регіонах із "червоною" зоною. Але не у всіх цей процес відбувається гладко через наявність різних документів.

У понеділок, 1 листопада, керівник Мінцифри Михайло Федоров в особистому Telegram-каналі розповів, хто і в який спосіб може користуватися "Дією" для генерації сертифікатів.

Наразі існує лише два способи самостійно відправити запит на документ про вакцинацію через "Дію" — або через програму на телефоні, або через веб-портал. В інших випадках можна звернутися до лікаря, щоб він особисто виписав вам документ, що підтверджує проходження вами вакцинації. Але повернемось до "Дії".

Через мобільний додаток

Ковідний сертифікат у телефоні – це зручно та дуже швидко. Особливо зараз, коли Мінцифри спростило процес його отримання, позбавивши необхідності користуватися електронним підписом або підписувати запит обличчям.

Втім, існують свої тонкощі. Наприклад, у додатку "Дія" ви зможете отримати сертифікат про вакцинацію тільки якщо маєте ID-версію українського паспорта або оформили закордонний із біометричними даними.

За відсутності обох цих документів вам не вдасться замовити COVID-сертифікат через телефон.

Завдяки веб-порталу

Існує можливість отримати омріяний "папірець" і через будь-який браузер на комп’ютері — у веб-версії "Дії". Такий спосіб підійде людям, які мають один із цих документів, що підтверджують особу:

ID-паспорт;

закордонна біометрика;

внутрішній паспорт старого зразка (синя книжечка);

тимчасове/постійне проживання в Україні.

Також для оформлення запиту людині знадобиться технологія Bank ID.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Раді хочуть посилити покарання для тих, хто використовує або підробляє COVID-сертифікати.