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Які документи потрібні для отримання COVID-сертифіката у "Дії"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Процедура отримання сертифіката відрізняється залежно від документів, які підтверджують особу Новина оновлена 01 листопада 2021, 10:35
Процедура отримання сертифіката відрізняється залежно від документів, які підтверджують особу

Під час формування документа про вакцинацію більше не знадобиться підпис обличчям

Багато українців перейшли до використання програми "Дія" для формування сертифікатів, що підтверджують вакцинацію, які особливо потрібні в регіонах із "червоною" зоною. Але не у всіх цей процес відбувається гладко через наявність різних документів.

У понеділок, 1 листопада, керівник Мінцифри Михайло Федоров в особистому Telegram-каналі розповів, хто і в який спосіб може користуватися "Дією" для генерації сертифікатів.

Наразі існує лише два способи самостійно відправити запит на документ про вакцинацію через "Дію" — або через програму на телефоні, або через веб-портал. В інших випадках можна звернутися до лікаря, щоб він особисто виписав вам документ, що підтверджує проходження вами вакцинації. Але повернемось до "Дії".

Через мобільний додаток

Ковідний сертифікат у телефоні – це зручно та дуже швидко. Особливо зараз, коли Мінцифри спростило процес його отримання, позбавивши необхідності користуватися електронним підписом або підписувати запит обличчям.

Втім, існують свої тонкощі. Наприклад, у додатку "Дія" ви зможете отримати сертифікат про вакцинацію тільки якщо маєте ID-версію українського паспорта або оформили закордонний із біометричними даними.

За відсутності обох цих документів вам не вдасться замовити COVID-сертифікат через телефон.

Завдяки веб-порталу

Існує можливість отримати омріяний "папірець" і через будь-який браузер на комп’ютері — у веб-версії "Дії". Такий спосіб підійде людям, які мають один із цих документів, що підтверджують особу:

  • ID-паспорт;
  • закордонна біометрика;
  • внутрішній паспорт старого зразка (синя книжечка);
  • тимчасове/постійне проживання в Україні.

Також для оформлення запиту людині знадобиться технологія Bank ID.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Раді хочуть посилити покарання для тих, хто використовує або підробляє COVID-сертифікати.

Теги:
#Паспорт #Вакцинація #Сертифікат #ДІЯ #COVID-сертифікат
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