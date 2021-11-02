В Украине появятся детские COVID-сертификаты: с какого возраста их выдают

Сгенерировать документ сможет один из родителей ребенка

В Украине анонсировали появление детских сертификатов о вакцинации. Они будут доступны тем детишкам от 12 лет, которые по различным причинам были привыты от "короны".

Инструкцией по получению документов через портал "Дия" поделились в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Ковидный сертификат будет доступен для несовершеннолетнего украинца также, как и для взрослого — хоть после одной, хоть после двух полученных прививок.

Интересно, что получение документа упрощено для минимума. Если ваш ребенок вакцинирован от "короны" и вы имеете аккаунт в приложении "Дия", то вам нужно сделать три простых шага:

обновить программу до последней версии;

внести в "Дию" информацию из свидетельства о рождении вашего ребенка;

в разделе "Услуги" запросить COVID-сертификаты.

Вместе с вашими (если вы делали прививку) документами появятся и "детские".

Если же вы раньше не пользовались "Дией", то порядок манипуляций останется прежним, но прежде вам придется авторизироваться в приложении.

К слову, если вашему ребенку уже исполнилось 14 лет, то он сможет самостоятельно пользоваться "Дией" — при условии наличии у него внутреннего паспорта в виде ID-карты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории детей могут быть вакцинированы на территории Украины и собираются ли расширить иммунизацию на несовершеннолетних в принципе.