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В Украине появятся детские COVID-сертификаты: с какого возраста их выдают

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Документы о вакцинации будут доступны и для несовершеннолетних Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:16
Документы о вакцинации будут доступны и для несовершеннолетних

Сгенерировать документ сможет один из родителей ребенка

В Украине анонсировали появление детских сертификатов о вакцинации. Они будут доступны тем детишкам от 12 лет, которые по различным причинам были привыты от "короны".

Инструкцией по получению документов через портал "Дия" поделились в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Ковидный сертификат будет доступен для несовершеннолетнего украинца также, как и для взрослого — хоть после одной, хоть после двух полученных прививок.

Интересно, что получение документа упрощено для минимума. Если ваш ребенок вакцинирован от "короны" и вы имеете аккаунт в приложении "Дия", то вам нужно сделать три простых шага:

  • обновить программу до последней версии;
  • внести в "Дию" информацию из свидетельства о рождении вашего ребенка;
  • в разделе "Услуги" запросить COVID-сертификаты.

Вместе с вашими (если вы делали прививку) документами появятся и "детские".

Если же вы раньше не пользовались "Дией", то порядок манипуляций останется прежним, но прежде вам придется авторизироваться в приложении.

К слову, если вашему ребенку уже исполнилось 14 лет, то он сможет самостоятельно пользоваться "Дией" — при условии наличии у него внутреннего паспорта в виде ID-карты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории детей могут быть вакцинированы на территории Украины и собираются ли расширить иммунизацию на несовершеннолетних в принципе.

Теги:
#Дети #Вакцинация #Коронавирус #ДИЯ #Covid-19 #COVID-сертификат
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