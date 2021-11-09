Удар ковидом по "Укрзализныци": как новые правила проезда отразились на пассажиропотоке
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Украинцы стали меньше передвигаться по железной дороге, потому что следует иметь сертификат вакцинации или справку о негативном тесте на ковид
После введения в Украине новых правил передвижения между регионами, которые начали действовать с 21 октября, "Укрзализныця" заметила уменьшение пассажиропотока. Об этом "Телеграф" узнал в пресс-службе УЗ.
По данным компании, после 21 октября 2021 года наблюдается снижение среднего количества отправленных пассажиров в сутки.
За первые две недели октября, до введения в действие новых правил, в среднем в сутки железная дорога отправляла около 75 тысяч пассажиров. В то время как в период с 21 октября по 03 ноября 2021 года – всего около 45 тысяч пассажиров в сутки.
В пресс-службе добавили, что указанная информация не является статистической, а получена на основании данных имеющихся аналитически-информационных систем.
Напомним, с 21 октября украинцы при передвижении по железной дороге должны предъявлять следующие документы:
- сертификат вакцинации от коронавируса,
- справку об выздоровлении,
- свежий тест ПЦР.
В противном случае пассажиров просто не пускают в поезд.
Как ранее сообщал Телеграф, некоторые украинцы пытаются обойти имеющиеся ограничения и проехать в поезде без ковид-сертификата или других документов. Историю о том, как пассажиры договариваются с проводниками, опубликовал в соцсетях один из украинских журналистов.
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