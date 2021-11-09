Удар ковидом по "Укрзализныци": как новые правила проезда отразились на пассажиропотоке

Украинцы стали меньше передвигаться по железной дороге, потому что следует иметь сертификат вакцинации или справку о негативном тесте на ковид

После введения в Украине новых правил передвижения между регионами, которые начали действовать с 21 октября, "Укрзализныця" заметила уменьшение пассажиропотока. Об этом "Телеграф" узнал в пресс-службе УЗ.

По данным компании, после 21 октября 2021 года наблюдается снижение среднего количества отправленных пассажиров в сутки.

За первые две недели октября, до введения в действие новых правил, в среднем в сутки железная дорога отправляла около 75 тысяч пассажиров. В то время как в период с 21 октября по 03 ноября 2021 года – всего около 45 тысяч пассажиров в сутки.

В пресс-службе добавили, что указанная информация не является статистической, а получена на основании данных имеющихся аналитически-информационных систем.

Напомним, с 21 октября украинцы при передвижении по железной дороге должны предъявлять следующие документы:

сертификат вакцинации от коронавируса,

справку об выздоровлении,

свежий тест ПЦР.

В противном случае пассажиров просто не пускают в поезд.

Как ранее сообщал Телеграф, некоторые украинцы пытаются обойти имеющиеся ограничения и проехать в поезде без ковид-сертификата или других документов. Историю о том, как пассажиры договариваются с проводниками, опубликовал в соцсетях один из украинских журналистов.