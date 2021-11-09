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Удар ковідом по "Укрзалізниці": як нові правила проїзду відбилися на пасажиропотоці

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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На "Укрзалізниці" поменшало пасажирів Новина оновлена 09 листопада 2021, 19:26
На "Укрзалізниці" поменшало пасажирів

Українці стали менше пересуватися залізницею, бо слід мати сертифікат вакцинації чи довідку про негативний тест на ковід

Після введення в Україні нових правил пересування між регіонами, які почали діяти 21 жовтня, "Укрзалізниця" помітила зменшення пасажиропотоку. Про це "Телеграф" дізнався у пресслужби УЗ.

За даними компанії, після 21 жовтня 2021 року спостерігається зниження середньої кількості відправлених пасажирів за добу. 

За перші два тижні жовтня, до введення в дію нових правил, в середньому за добу залізниця відправляла близько 75 тисяч пасажирів. Тоді як у період з 21 жовтня по 03 листопада 2021 року – лише близько 45 тисяч пасажирів за добу. 

В пресслужбі додали, що зазначена інформація не є статистичною, а отримана на підставі даних наявних аналітично-інформаційних систем.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці при пересування залізницею мають пред’являти такі документи:

  • сертифікат вакцинації від коронавірусу,
  • довідку про одужання,
  • свіжий тест ПЛР.

В інакшому випадку пасажирів просто не пускають у потяг.

Як раніше повідомляв "Телеграф", деякі українці намагаються обійти наявні обмеження та проїхати потягом без ковід-сертифікату чи інших документів. Історію про те, як пасажири домовляються із провідниками, опублікував у соцмережах один із українських журналістів.

Теги:
#Укрзалізниця #Поїзд #Карантин #сертифікат вакцинації
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