Нові правила в дії: з поїздів масово знімають пасажирів без COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів

Наявність цих документів з 21 жовтня стала обов'язковою

В Україні через посилення карантину з четверга, 21 жовтня, змінилися правила пасажирських перевезень, якими передбачено, що для міжобласних поїздок необхідно мати сертифікати про вакцинацію. Перших пасажирів без необхідного документу вже почали знімати з поїздів.

Як повідомила "Укрзалізниця", з початку дії нових правил до поїздки не допустили 18 пасажирів. Це лише за половину доби 21 жовтня.

Перевізник вказує, ці пасажири не змогли показати один із наступних документів:

сертифікат про вакцинацію;

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини;

негативний тест на COVID-19.

Зазначається, що найбільше пасажирів не змогли потрапити у поїзди у напрямку Харкова, а у двох випадках навіть довелося викликати співробітників Національної поліції.

Список виглядає наступним чином:

№ 18 Ужгород — Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів;

№ 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;

№ 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;

№ 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;

№ 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Нагадаємо, перевірку сертифікатів про вакцинацію здійснюють перед входом у поїзди, через що пасажирів просять приходити завчасно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні для користування транспортом в Україні з 21 жовтня.