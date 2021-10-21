Нові правила в дії: з поїздів масово знімають пасажирів без COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів
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Наявність цих документів з 21 жовтня стала обов'язковою
В Україні через посилення карантину з четверга, 21 жовтня, змінилися правила пасажирських перевезень, якими передбачено, що для міжобласних поїздок необхідно мати сертифікати про вакцинацію. Перших пасажирів без необхідного документу вже почали знімати з поїздів.
Як повідомила "Укрзалізниця", з початку дії нових правил до поїздки не допустили 18 пасажирів. Це лише за половину доби 21 жовтня.
Перевізник вказує, ці пасажири не змогли показати один із наступних документів:
- сертифікат про вакцинацію;
- документ про отримання хоча б однієї дози вакцини;
- негативний тест на COVID-19.
Зазначається, що найбільше пасажирів не змогли потрапити у поїзди у напрямку Харкова, а у двох випадках навіть довелося викликати співробітників Національної поліції.
Список виглядає наступним чином:
- № 18 Ужгород — Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів;
- № 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;
- № 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;
- № 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;
- № 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;
- № 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.
Нагадаємо, перевірку сертифікатів про вакцинацію здійснюють перед входом у поїзди, через що пасажирів просять приходити завчасно.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні для користування транспортом в Україні з 21 жовтня.
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