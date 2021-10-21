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Нові правила в дії: з поїздів масово знімають пасажирів без COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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При посадці в поїзд перевірка документів обов’язкова Новина оновлена 21 жовтня 2021, 16:03
При посадці в поїзд перевірка документів обов’язкова

Наявність цих документів з 21 жовтня стала обов'язковою

В Україні через посилення карантину з четверга, 21 жовтня, змінилися правила пасажирських перевезень, якими передбачено, що для міжобласних поїздок необхідно мати сертифікати про вакцинацію. Перших пасажирів без необхідного документу вже почали знімати з поїздів.

Як повідомила "Укрзалізниця", з початку дії нових правил до поїздки не допустили 18 пасажирів. Це лише за половину доби 21 жовтня.

Перевізник вказує, ці пасажири не змогли показати один із наступних документів:

  • сертифікат про вакцинацію;
  • документ про отримання хоча б однієї дози вакцини;
  • негативний тест на COVID-19.

Зазначається, що найбільше пасажирів не змогли потрапити у поїзди у напрямку Харкова, а у двох випадках навіть довелося викликати співробітників Національної поліції.

 Список виглядає наступним чином:

  • № 18 Ужгород — Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів;
  • № 81 Ужгород — Харків — 1 пасажир;
  • № 252 Миколаїв — Харків — 3 пасажири;
  • № 150 Ворохта — Полтава — 2 пасажири;
  • № 45 Лисичанськ — Ужгород — 1 пасажир;
  • № 724 Київ — Харків — 6 пасажирів.

Нагадаємо, перевірку сертифікатів про вакцинацію здійснюють перед входом у поїзди, через що пасажирів просять приходити завчасно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні для користування транспортом в Україні з 21 жовтня.

Теги:
#Укрзалізниця #Карантин #Пасажирські перевезення #ПЛР-тест #COVID-сертифікат
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