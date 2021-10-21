В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)

Правила міжобласних перевезень загальні для літаків, поїздів і автобусів.

Нові правила пасажирських перевезень, які вступили в дію з 21 жовтня, вже реалізуються на вокзалах. "Укрзалізниця" відзвітувала, що почала перевіряти COVID-сертифікати і результати тесту перед поїздками. Співробітники звертаються до пасажирів з проханням приходити заздалегідь, щоб провідники встигали перевірити документи. Через затримки в роботі залізниці стався незначний збій — поїзд з Києва до Харкова пішов на хвилину пізніше.

Про це повідомив в Facebook замдиректора пасажирської компанії перевізника з комунікацій і маркетингу Олександр Шевченко.

Сертифікат або тест перевіряють перед посадкою до транспорту

Він також повідомив, що на вокзалах відкриті 5 центрів вакцинації і 10 точок з експрес-тестами: в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжя, Мукачево, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. Вартість тесту — 350 грн при наявності проїзного квитка.

Купівля квитка дає знижку на експрес-тест від коронавірусу

Пункти вакцинації розгорнули в Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

На вокзалах відкрили пункти вакцинації

Тестування займає хвилину, результат — протягом чверті години.

Нові правила перевезень пасажирів Оголошення про нові правила на вокзалі

Раніше "Телеграф" писав, що з 21 жовтня подібні правила будуть діяти на всіх видах транспорту міжобласного сполучення. Для посадки в транспорт потрібні або сертифікат вакцинації від коронавірусу, або негативний тест