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В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Перевірка документів на вокзалі в Києві. Новина оновлена 21 жовтня 2021, 10:20
Перевірка документів на вокзалі в Києві.

Правила міжобласних перевезень загальні для літаків, поїздів і автобусів.

Нові правила пасажирських перевезень, які вступили в дію з 21 жовтня, вже реалізуються на вокзалах. "Укрзалізниця" відзвітувала, що почала перевіряти COVID-сертифікати і результати тесту перед поїздками. Співробітники звертаються до пасажирів з проханням приходити заздалегідь, щоб провідники встигали перевірити документи. Через затримки в роботі залізниці стався незначний збій — поїзд з Києва до Харкова пішов на хвилину пізніше.

Про це повідомив в Facebook замдиректора пасажирської компанії перевізника з комунікацій і маркетингу Олександр Шевченко.

Сертифікат або тест перевіряють перед посадкою до транспорту
Сертифікат або тест перевіряють перед посадкою до транспорту

Він також повідомив, що на вокзалах відкриті 5 центрів вакцинації і 10 точок з експрес-тестами: в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжя, Мукачево, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. Вартість тесту — 350 грн при наявності проїзного квитка.

Купівля квитка дає знижку на експрес-тест від коронавірусу
Купівля квитка дає знижку на експрес-тест від коронавірусу

 Пункти вакцинації розгорнули в Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

На вокзалах відкрили пункти вакцинації
На вокзалах відкрили пункти вакцинації

Тестування займає хвилину, результат — протягом чверті години.

Нові правила перевезень пасажирів
Нові правила перевезень пасажирів
Оголошення про нові правила на вокзалі
Оголошення про нові правила на вокзалі

Раніше "Телеграф" писав, що з 21 жовтня подібні правила будуть діяти на всіх видах транспорту міжобласного сполучення. Для посадки в транспорт потрібні або сертифікат вакцинації від коронавірусу, або негативний тест

Теги:
#Карантин #Вокзал #Поїздка #Коронавірус #Перевірка документів
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