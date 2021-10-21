Новые правила в действии: с поездов массово снимают пассажиров без COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

Наличие этих документов с 21 октября стало обязательным

В Украине из-за усиления карантина с четверга, 21 октября, изменились правила пассажирских перевозок, которыми предусмотрено, что для межобластных поездок необходимо иметь сертификаты о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Первых пассажиров без необходимого документа уже начали снимать с поездов.

Как сообщила "Укрзализныця" с начала действия новых правил к поездке не допустили 18 пассажиров. Это лишь за половину суток 21 октября.

Перевозчик указывает, эти пассажиры не смогли показать один из следующих документов:

сертификат о вакцинации;

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины;

отрицательный тест на COVID-19.

Отмечается, что больше всего пассажиров не смогли попасть в поезда в направлении Харькова, а в двух случаях даже пришлось вызывать сотрудников Национальной полиции.

Список выглядит следующим образом:

№ 18 Ужгород — Харьков-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров

№ 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;

№ 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;

№ 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;

№ 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Напомним, проверку сертификатов о вакцинации осуществляют перед входом в поезда, из-за чего пассажиров просят приходить заранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны для пользования транспортом в Украине с 21 октября.