Укр

Новые правила в действии: с поездов массово снимают пассажиров без COVID-сертификатов или ПЦР-тестов

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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При посадке в поезд проверка документов обязательна Новость обновлена 21 октября 2021, 16:03
При посадке в поезд проверка документов обязательна

Наличие этих документов с 21 октября стало обязательным

В Украине из-за усиления карантина с четверга, 21 октября, изменились правила пассажирских перевозок, которыми предусмотрено, что для межобластных поездок необходимо иметь сертификаты о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Первых пассажиров без необходимого документа уже начали снимать с поездов.

Как сообщила "Укрзализныця" с начала действия новых правил к поездке не допустили 18 пассажиров. Это лишь за половину суток 21 октября.

Перевозчик указывает, эти пассажиры не смогли показать один из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации;
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины;
  • отрицательный тест на COVID-19.

Отмечается, что больше всего пассажиров не смогли попасть в поезда в направлении Харькова, а в двух случаях даже пришлось вызывать сотрудников Национальной полиции.

Список выглядит следующим образом:

  • № 18 Ужгород — Харьков-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров
  • № 81 Ужгород — Харьков — 1 пассажир;
  • № 252 Николаев — Харьков — 3 пассажира;
  • № 150 Ворохта — Полтава — 2 пассажира;
  • № 45 Лисичанск — Ужгород — 1 пассажир;
  • № 724 Киев — Харьков — 6 пассажиров.

Напомним, проверку сертификатов о вакцинации осуществляют перед входом в поезда, из-за чего пассажиров просят приходить заранее.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны для пользования транспортом в Украине с 21 октября.

Теги:
#Укрзализныця #Карантин #Пассажирские перевозки #ПЦР-тест #COVID-сертификат
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