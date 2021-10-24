Договорились с проводниками, а не вакцинировались: "Укрзализныця" снова попала в скандал

Люди придумывают сотни оправданий, почему не сделали прививку от COVID-19

В Украине уже несколько дней действуют новые правила курсирования транспорта в "желтой" и "красной" карантинных зонах — между регионами могут ездить лишь вакцинированные люди. Однако эти правила соблюдают далеко не все работники "Укрзализныци".

О подобном инциденте подробно рассказал пользователь Facebook Илья Лихотоп.

По его словам, он специально приобрел билет в вагон начальника поезда, чтобы иметь возможность понаблюдать за тем, как действуют пассажиры в условиях новых ограничений. Парень, называющий себя журналистом, не прогадал — за некоторое время до отправления к начальнику состава потянулись пассажиры, которых проводники не пропускали в вагоны без сертификата о вакцинации.

"Я думал, что один случай "загульный", но как бы не так. Проходит минут 10, приходит женщина и еще один мужчина постарше. Ситуация у женщины — "я так бежала с работы, что взяла копию не свого сертификата, а чужого". Начальник наотрез. […] А вот мужчина оказался понастойчивее", — рассказал Илья Лихотоп.

Парень утверждает, что изначально сотрудники "Укрзализныци" действительно отказывают невакцинированным пассажирам в проезде. При этом мотивируют свою позицию больше вопросом ответственности перед полицейскими, нежели опасностью распространения коронавируса.

Впрочем в этом случае, по словам Ильи Лихотопа, через две минуты уговоров начальник поезда сдался и забрал двух "просившихся" пассажиров куда-то с собой.

"Мое личное мнение: если уже "Укрзализныця" ввела такие правила, то пусть и с помощью полиции будет проверять, все ли с тестами или нет. […] Ведь если правила для всех, то они должны быть для всех без исключений", — предложил Лихотоп, резюмируя свой рассказ.

Судя по всему, инцидент с вероятным проездом невакцинированных пассажиров произошел на очередном рейсе поезда №97 "Киев-Ковель".

В "Укрзализныце" уже отреагировали на информацию Лихотопа, пообещав разобраться в произошедшем.

Реакция "Укрзализныци"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что пассажиров начали массово снимать с рейсов, если у них нет необходимых документов, подтверждающих вакцинацию, или же результатов ПЦР-теста.