Антивакцинаторы не поедут: какие ограничения в транспорте вступят в силу с 21 октября

В "желтой" и "красной" зонах требования немного разнятся

Начиная с четверга, 21 октября, украинцы встретятся с новыми карантинными ограничениями, направленными на преодоление коронавирусной пандемии.

"Телеграф" решил напомнить, что же украинские власти собираются изменить для пассажиров общественного транспорта.

Начнем с того, что путешествия между регионами теперь являются привилегией для вакцинированного населения. Всем, кто захочет прокатиться из одной области в другую, следует иметь при себе специальный документ, который вместе с билетом сможет обеспечить вас место в маршрутке или автобусе, поезде или самолете.

Подчеркивается, что подобные изменения не касаются перевозок внутри области или конкретного населенного пункта.

Требования "желтой" зоны

В "желтой" зоне сейчас пребывает значительная часть Украины, поэтому к новому способу передвижения придется привыкать фактически всем. Для того, чтобы суметь воспользоваться авто, авиа или ж/д транспортом для поездки за границы области, у вас должен быть один из документов:

оформленный в "Дії" сертификат о прохождении вакцинации (разрешается документ, как о полном курсе иммунизации, так и о получении лишь одной дозы);

иностранный ковидный сертификат, подтверждающий прививку препаратом, который одобрен ВОЗ (российский "Спутник" не пройдет);

форму 063-О, подтверждающую получение одной дозы вакцины (можно получить у семейного врача);

международное свидетельство о вакцинации;

результаты ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус, сделанный не позже 2 суток назад и подтверждающий отсутствие болезни.

Ограничения "желтой" зоны

Требования "красной" зоны

В тех регионах Украины, где в действие вступят самые жесткие ограничения, будут слегка по-другому подходить и к путешествиям. Таким образом, вы сможете воспользоваться проездом транспортом межрегионального сообщения благодаря:

оформленному в "Дії" сертификату о прохождении полного курса вакцинации;

курса вакцинации; иностранному ковидному сертификату, подтверждающему вакцинацию одобренным ВОЗ препаратом;

международному свидетельству о вакцинации (две дозы);

ПЦР- или экспресс-тесту, сделанному не позже двух суток назад и подтверждающему, что вы не болеете.

Ограничения "красной" зоны

Интересно, что подобные требования распространяются не только на пассажиров, но и на водителей и других членов экипажа.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда, по прогнозам врача Тараса Жиравецкого, вся территория Украины может оказаться в "красной" карантинной зоне.