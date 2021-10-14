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Антивакцинатори не поїдуть: які обмеження в транспорті вступлять в силу з 21 жовтня

Автор
Олена Вєчканова
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Між регіонами вдасться їздити тільки з ковід-сертифікатами чи ПЛР-тестами
Між регіонами вдасться їздити тільки з ковід-сертифікатами чи ПЛР-тестами

У "жовтій" та "червоній" зонах вимоги дещо відрізняються

Починаючи з четверга, 21 жовтня, українці зустрінуться з новими карантинними обмеженнями, спрямованими на подолання коронавірусної пандемії.

"Телеграф" вирішив нагадати, що ж українська влада збирається змінити для пасажирів громадського транспорту.

Почнемо з того, що подорожі між регіонами тепер є привілеєм для вакцинованого населення. Всім, хто захоче проїхатися з однієї області в іншу, слід мати при собі спеціальний документ, який разом із квитком зможе забезпечити вас місцем у маршрутці чи автобусі, поїзді або літаку.

Підкреслюється, що подібні зміни не стосуються перевезень всередині області або конкретному населеному пункті.

Вимоги "жовтої" зони

У "жовтої" зоні зараз перебуває значна частина України, тому до нового способу пересування доведеться звикати фактично всім. Для того, щоб зуміти скористатися авто-, авіа- або ж/д транспортом для поїздки за межі області, у вас повинен бути один із документів:

  • оформлений в "Дії" сертифікат про проходження вакцинації (дозволяється документ, як про повний курс імунізації, так і про отримання лише однієї дози);
  • іноземний ковідний сертифікат, що підтверджує щеплення препаратом, який схвалений ВООЗ (російський "Супутник" не пройде);
  • форму 063-О, що підтверджує отримання однієї дози вакцини (можна отримати у сімейного лікаря);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • результати ПЛР або експрес-тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше двох діб тому і підтверджує відсутність хвороби.
Обмеження "жовтої" зони
Обмеження "жовтої" зони

Вимоги "червоної" зони

У тих регіонах України, де в дію вступлять найжорсткіші обмеження, будуть злегка по-іншому підходити і до подорожей. Таким чином, ви зможете скористатися проїздом транспортом міжрегіонального сполучення завдяки:

  • оформленому в "Дії" сертифікату про проходження повного курсу вакцинації;
  • іноземному ковідному сертифікату, що підтверджує вакцинацію схваленим ВООЗ препаратом;
  • міжнародному свідченням про вакцинацію (дві дози);
  • ПЛР або експрес-тесту, зробленого не пізніше двох діб тому і підтверджуючого, що ви не хворієте.
Обмеження "червоної" зони
Обмеження "червоної" зони

Цікаво, що подібні вимоги поширюються не тільки на пасажирів, але і на водіїв та інших членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли, за прогнозами лікаря Тараса Жиравецького, вся територія України може опинитися в "червоній" карантинній зоні.

Теги:
#Україна #Транспорт #Карантин #Коронавірус #Covid-19
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