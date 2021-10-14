Антивакцинатори не поїдуть: які обмеження в транспорті вступлять в силу з 21 жовтня
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У "жовтій" та "червоній" зонах вимоги дещо відрізняються
Починаючи з четверга, 21 жовтня, українці зустрінуться з новими карантинними обмеженнями, спрямованими на подолання коронавірусної пандемії.
"Телеграф" вирішив нагадати, що ж українська влада збирається змінити для пасажирів громадського транспорту.
Почнемо з того, що подорожі між регіонами тепер є привілеєм для вакцинованого населення. Всім, хто захоче проїхатися з однієї області в іншу, слід мати при собі спеціальний документ, який разом із квитком зможе забезпечити вас місцем у маршрутці чи автобусі, поїзді або літаку.
Підкреслюється, що подібні зміни не стосуються перевезень всередині області або конкретному населеному пункті.
Вимоги "жовтої" зони
У "жовтої" зоні зараз перебуває значна частина України, тому до нового способу пересування доведеться звикати фактично всім. Для того, щоб зуміти скористатися авто-, авіа- або ж/д транспортом для поїздки за межі області, у вас повинен бути один із документів:
- оформлений в "Дії" сертифікат про проходження вакцинації (дозволяється документ, як про повний курс імунізації, так і про отримання лише однієї дози);
- іноземний ковідний сертифікат, що підтверджує щеплення препаратом, який схвалений ВООЗ (російський "Супутник" не пройде);
- форму 063-О, що підтверджує отримання однієї дози вакцини (можна отримати у сімейного лікаря);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- результати ПЛР або експрес-тесту на коронавірус, який зроблений не пізніше двох діб тому і підтверджує відсутність хвороби.
Вимоги "червоної" зони
У тих регіонах України, де в дію вступлять найжорсткіші обмеження, будуть злегка по-іншому підходити і до подорожей. Таким чином, ви зможете скористатися проїздом транспортом міжрегіонального сполучення завдяки:
- оформленому в "Дії" сертифікату про проходження повного курсу вакцинації;
- іноземному ковідному сертифікату, що підтверджує вакцинацію схваленим ВООЗ препаратом;
- міжнародному свідченням про вакцинацію (дві дози);
- ПЛР або експрес-тесту, зробленого не пізніше двох діб тому і підтверджуючого, що ви не хворієте.
Цікаво, що подібні вимоги поширюються не тільки на пасажирів, але і на водіїв та інших членів екіпажу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли, за прогнозами лікаря Тараса Жиравецького, вся територія України може опинитися в "червоній" карантинній зоні.
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