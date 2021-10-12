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Нові правила подорожей по Україні: які документи потрібні для поїздок в іншу область

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Транспорт на карантині Новина оновлена 12 жовтня 2021, 22:34
Транспорт на карантині

Міжрегіональні пасажирські перевезення будуть виконуватися за новими правилами.

З 21 жовтня ви Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень між областями. Після набрання ними чинності, щоб переміститься в іншу область на автобусі, поїзді чи літаку, доведеться пред’явити один з документів, які свідчать про вакцинацію проти коронавируса.

У Міністерстві охорони здоров’я же більш детально пояснили, які документи дозволять подорожувати по Україні в "жовтій" і "червоної" зони.

Якщо транспорт рухається в з регіону в "жовтій" зоні в інший регіон в "жовтій" зоні, то пасажирам можна надати:

  • підтвердження отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавируса;
  • негативний ПЛР або експрес-тест на COVID-19, що діє 72 години.

Якщо одна або обидві області знаходяться в "червоній" зоні, то можна показати або результат тестування, або документ, що підтверджує завершення курсу вакцинації.

У МОЗ підкреслили, що ці правила не поширюються на неповнолітніх.

Також уточнюється, що нові правила стосуються тільки поїздок за межі області. Подорожі в межах міста або області будуть здійснюватися, як і раніше.

Як повідомлялося раніше, 15 жовтня перша в цьому сезоні область України перейде в "червону зону". Йдеться про Херсонщину, яка останнім часом показує погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Теги:
#МОЗ #Коронавірус #Covid-19
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