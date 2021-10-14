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Менш ніж за тиждень вся Україна може перейти в "червону" зону, - лікар

Автор
Таїсія Єрохіна
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В Україні погіршується епідобстановка з COVID-19 Новина оновлена 14 жовтня 2021, 12:01
В Україні погіршується епідобстановка з COVID-19

Тарас Жиравецький повідомив, що темпи захворювання ковідом уже перевищили показники весняної хвилі

Якщо в Україні зберігатимуться темпи поширення коронавірусу, які фіксуються наразі, то менш ніж за тиждень є ймовірність переходу в "червону" зону карантину всіх областей. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів головний лікар одного з медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Медик зазначає, що низка експертів, у тому числі він, 2-3 місяці тому прогнозувала: осіння хвиля не буде потужною завдяки тому, що багато людей вже перехворіло. Але все склалося інакше через мутацію коронавірусу.

"Трансформований вірус почав дуже швидко поширюватися серед людей, які не хворіли. Причому – і вакцинованих, і ні. Відповідно – бачимо стрімку динаміку поширення ковіду", — зазначає Жиравецький.

Так, минулого тижня Україна вперше за півроку перевищила позначку в 15 тисяч нових хворих за добу. Лікар зауважує, що зараз стали більше робити тестувань, але випадків дійсно багато.

"Реально кількість нових випадків у рази більша, про що свідчить велике число госпіталізацій, — вважає медик. — 13 жовтня ми отримали 4900 госпіталізацій за добу, умовно – 5 тисяч. Множимо на 20. Виходить, що приблизно 100 тисяч людей могло бути інфіковано два тижні тому. Бо близько 5% інфікованих людей потрапляє в стаціонар".

Крім того, експерт враховує інформацію від МОЗ України стосовно дзвінків на гарячу лінію, яких поступило понад 40 тисяч впродовж 10 жовтня. Жиравецький називає цей факт "тривожним сигналом". Після цього експерт прогнозував зростання рівня госпіталізацій найближчими днями до 5 тисяч. Фактично – це і маємо сьогодні, коли за минулу добу в лікарні потрапили 4633 особи.

"Якщо так буде продовжуватися хоча би декілька днів, то за п’ять днів може бути зайнято майже 20 тисяч ліжок у лікарнях. Тож всі регіони можуть дуже швидко перейти у "червону" зону. Орієнтовно "червона" зона може бути по всій країні вже за тиждень. За два тижні – точно", — прогнозує лікар.

Темпи весняної хвилі, зазначив Жиравецький, Україна вже перевищила.

Нагадаємо, науковці озвучили прогноз щодо розвитку епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні.

Теги:
#Коронавірус #Covid-19 #Коронавірус в Україні #Локдаун #Тарас Жиравецький
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