Смертність вище, а хворих все більше — вчені дали прогноз по COVID-19 на жовтень

Від коронавірусу восени 2021 помирають частіше, ніж минулого року.

Кількість нових інфікувань коронавірусом в Україні залишається високим — на середу зафіксували 16309 заражень. Вже через тиждень ця кількість може зрости на 10 тисяч нових випадків COVID-19.

Це спрогнозували в Національній академії наук.

Вони припустили можливу кількість захворілих з 13 по 26 жовтня з урахуванням святкових дат.

Двотижневий прогноз НАН по коронавірусу

Відзначимо, що цей розрахунок вівся по системі Prophet. Інша система, яка показує середній показник хворих на тиждень з 20 по 26 жовтня дає прогноз в 18640 хворих на добу в середньому. При такому прогнозі кількість смертельних випадків оцінили в 422 людини на добу (середнє значення).

Найбільше нових випадків COVID-19 у 20-х числах жовтня прогнозують в столиці і дев’яти областях. Серед них п’ятірка антилідерів рейтингу захворюваності: Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Запорізька та Одеська області. У Львівській, Житомирській, Сумській та Херсонській області очікується зростання кількості заражень.

Частина цих регіонів — Житомирщина, Запоріжжя, Одещина та Харківщина також у критичній ситуації через завантаженість ліжок для хворих на коронавірус і показників смертності. Це попередження актуально також для Луганської та Чернівецької областей.

Вчені також зазначили, що смертність цієї хвилі коронавірусу на 20% вище ніж пікові показники торік восени, а дитяча захворюваність і госпіталізація наближаються до абсолютного максимуму за пандемію.

Раніше "Телеграф" писав, що серед хворих на коронавірус в Харкові — чверть неповнолітні. Через зростаючу кількість хворих школярів відправлять на канікули на тиждень раніше.