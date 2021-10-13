Смертність зросла вдвічі за тиждень: свіже зведення COVID-19 в Україні

Найбільше нових випадків за добу знову зафіксували на Харківщині

Коронавірус в Україні стрімко набирає обертів, що вже призвело до жорстких обмежень у ряді областей. Станом на ранок середи, 13 жовтня, було виявлено 16309 нових випадків COVID-19, що знову свідчить про ріст захворюваності.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Порівняно з попередніми даними, в Україні знову зросла кількість госпіталізацій та летальних випадків. Це може свідчити про те, що вірус стає все більш агресивним.

За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 4901(добою раніше — 2 274);

померли — 471 (до цього — 325);

одужали — 6462(напередодні — 5 419);

Варто зазначити, що більшу кількість смертей від коронавірусу востаннє фіксували ще на початку квітня поточного року, тобто майже пів року тому.

Востаннє такий рівень смертності від коронавірусу фіксували у квітні

Додамо, що смертність від коронавірусу в Україні почала стрімко зростати починаючи з 5 жовтня, а спад спостерігався лише у вихідні дні.

Кількість летальних випадків зростає з 5 жовтня

У регіонах найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (1526), Дніпропетровській (1344), Одеській (1525) та Запорізькій (1048) та Донецькій (916) областях. Варто зазначити, що Харків вже кілька днів як є епіцентром коронавірусу в Україні і ситуація з кількість госпіталізованих там наближається до критичної.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 2 578 394 осіб;

подолали хворобу – 2 304 361 громадян;

летальних випадків – 59 523.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень між областями. Вони відрізняються для регіонів "червоної" та "жовтої" зони.

Також ми писали, що з 15 жовтня Херсонська область перейде у "червону" зону карантину з більш жорсткими обмеженнями.

А лікар Тарас Жиравецький дав поради, що робити при виявленні у Вас коронавірусу.