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Смертність зросла вдвічі за тиждень: свіже зведення COVID-19 в Україні

Автор
Анна Дворовенко
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Статистика COVID-19 в Україні за 13 жовтня Новина оновлена 13 жовтня 2021, 08:35
Статистика COVID-19 в Україні за 13 жовтня

Найбільше нових випадків за добу знову зафіксували на Харківщині

Коронавірус в Україні стрімко набирає обертів, що вже призвело до жорстких обмежень у ряді областей. Станом на ранок середи, 13 жовтня, було виявлено 16309 нових випадків COVID-19, що знову свідчить про ріст захворюваності.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Порівняно з попередніми даними, в Україні знову зросла кількість госпіталізацій та летальних випадків. Це може свідчити про те, що вірус стає все більш агресивним.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 4901(добою раніше — 2 274);
  • померли — 471 (до цього — 325);
  • одужали — 6462(напередодні — 5 419);

Варто зазначити, що більшу кількість смертей від коронавірусу востаннє фіксували ще на початку квітня поточного року, тобто майже пів року тому.

Востаннє такий рівень смертності від коронавірусу фіксували у квітні
Востаннє такий рівень смертності від коронавірусу фіксували у квітні

Додамо, що смертність від коронавірусу в Україні почала стрімко зростати починаючи з 5 жовтня, а спад спостерігався лише у вихідні дні.

Кількість летальних випадків зростає з 5 жовтня
Кількість летальних випадків зростає з 5 жовтня

У регіонах найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (1526), Дніпропетровській (1344), Одеській (1525) та Запорізькій (1048) та Донецькій (916) областях. Варто зазначити, що Харків вже кілька днів як є епіцентром коронавірусу в Україні і ситуація з кількість госпіталізованих там наближається до критичної.

За весь час пандемії в країні:

  • захворіло – 2 578 394 осіб;
  • подолали хворобу – 2 304 361 громадян;
  • летальних випадків – 59 523.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень між областями. Вони відрізняються для регіонів "червоної" та "жовтої" зони.

Також ми писали, що з 15 жовтня Херсонська область перейде у "червону" зону карантину з більш жорсткими обмеженнями.

А лікар Тарас Жиравецький дав поради, що робити при виявленні у Вас коронавірусу.

Теги:
#Україна #Статистика #Міністерство охорони здоров'я України #Коронавірус #Covid-19
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