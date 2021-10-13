Смертність зросла вдвічі за тиждень: свіже зведення COVID-19 в Україні
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Найбільше нових випадків за добу знову зафіксували на Харківщині
Коронавірус в Україні стрімко набирає обертів, що вже призвело до жорстких обмежень у ряді областей. Станом на ранок середи, 13 жовтня, було виявлено 16309 нових випадків COVID-19, що знову свідчить про ріст захворюваності.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Порівняно з попередніми даними, в Україні знову зросла кількість госпіталізацій та летальних випадків. Це може свідчити про те, що вірус стає все більш агресивним.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4901(добою раніше — 2 274);
- померли — 471 (до цього — 325);
- одужали — 6462(напередодні — 5 419);
Варто зазначити, що більшу кількість смертей від коронавірусу востаннє фіксували ще на початку квітня поточного року, тобто майже пів року тому.
Додамо, що смертність від коронавірусу в Україні почала стрімко зростати починаючи з 5 жовтня, а спад спостерігався лише у вихідні дні.
У регіонах найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (1526), Дніпропетровській (1344), Одеській (1525) та Запорізькій (1048) та Донецькій (916) областях. Варто зазначити, що Харків вже кілька днів як є епіцентром коронавірусу в Україні і ситуація з кількість госпіталізованих там наближається до критичної.
За весь час пандемії в країні:
- захворіло – 2 578 394 осіб;
- подолали хворобу – 2 304 361 громадян;
- летальних випадків – 59 523.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні почали діяти нові правила пасажирських перевезень між областями. Вони відрізняються для регіонів "червоної" та "жовтої" зони.
Також ми писали, що з 15 жовтня Херсонська область перейде у "червону" зону карантину з більш жорсткими обмеженнями.
А лікар Тарас Жиравецький дав поради, що робити при виявленні у Вас коронавірусу.
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