Осінні канікули в Україні можуть початися раніше

Канікули почати хочуть заздалегідь, але дата їх закінчення невідома.

Українські школи можуть піти на канікули на тиждень раніше, ніж було заплановано. Таку рекомендацію дала Міністерству освіти Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів "РадіоСвобода".

Подібний захід дозволить стримати епідемію коронавірусу в тих регіонах, де не оголошені обмеження. Ляшко озвучив цифри, що за 5 днів канікул захворюваність зазвичай знижується на 15%.

При цьому невідомо, скільки школярі відпочиватимуть — якщо ситуація буде стабілізуватися, можуть і продовжити. Будуть дивитися по ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких містах України вже оголосили про початок обмежень з 18 жовтня. Так, у Львові на дистанційку відправлять школярів з 5 по 11 класи і позашкільні установи.

У Харкові випередили рішення комісії по ТБ і НС і відправляють школярів на канікули з найближчого понеділка. Таким чином канікули у дітей виявляться досить довгими, оскільки їм передують державні вихідні.