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Осінні канікули в Україні можуть початися раніше

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Канікули в школах. Новина оновлена 13 жовтня 2021, 07:57
Канікули в школах.

Канікули почати хочуть заздалегідь, але дата їх закінчення невідома.

Українські школи можуть піти на канікули на тиждень раніше, ніж було заплановано. Таку рекомендацію дала Міністерству освіти Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів "РадіоСвобода".

Подібний захід дозволить стримати епідемію коронавірусу в тих регіонах, де не оголошені обмеження. Ляшко озвучив цифри, що за 5 днів канікул захворюваність зазвичай знижується на 15%.

При цьому невідомо, скільки школярі відпочиватимуть — якщо ситуація буде стабілізуватися, можуть і продовжити. Будуть дивитися по ситуації.

Раніше "Телеграф" писав, що в деяких містах України вже оголосили про початок обмежень з 18 жовтня. Так, у Львові на дистанційку відправлять школярів з 5 по 11 класи і позашкільні установи.

У Харкові випередили рішення комісії по ТБ і НС і відправляють школярів на канікули з найближчого понеділка. Таким чином канікули у дітей виявляться досить довгими, оскільки їм передують державні вихідні.

Теги:
#Карантин #Канікули #Коронавірус
Канікули в школах.
Україна
Осінні канікули в Україні можуть початися раніше
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Канікули в школах.
Осінні канікули в Україні можуть початися раніше
Дата публікації
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