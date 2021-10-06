Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати

Учні матимуть змогу відпочити після кожної чверті.

Українські школярі мають канікули кожного кварталу, тобто двічі в семестр. Таким чином у них є певний проміжок часу, аби відпочити восени, взимку, навесні і цілих три місяці влітку.

У Міністерстві освіти уже склали план проведення канікул, проте адміністрація кожного навчального закладу може самостійно обирати дати для корегування графіку навчання.

Варто відзначити, що внаслідок несприятливої епідеміологічної ситуації школярі можуть мати більше вихідних, аніж заплановано, проте загалом їх кількість не повинна перевищувати 30 днів (канікули та два вихідні щотижня не враховуються).

Так, більшість навчальних закладів Україні ділять навчальний процес на два семестри та чотири чверті, після кожної з яких передбачені канікули. Цьогоріч навчання у школах триватиме з 1 вересня по 25 грудня, а у 2022 році другий семестр почнеться з 9 січня та закінчиться 31 травня.

У Міносвіти порекомендували такі дати для проведення канікул:

Осінні – з 25 по 31 жовтня 2021 року.

Зимові – з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 р.

Весняні – з 28 березня по 3 квітня 2022 р.

Літні – з 1 червня по 31 серпня 2022 р.

Варто відзначити, що окрім зазначених дат та вихідних у суботу і неділю, учні також відпочиватимуть ще 6 днів, на які припадають свята:

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – Різдво;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

25 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги.

Графік проведення канікул для школярів

Попри всі заплановані і незаплановані вихідні, для учніх всіх українських шкіл встановлена певна кількість годин, яку вони повинні навчатися. Так, учні початкових класів (1-4) протягом навчального року мають провести 720 годин за вивченням предметів. Для учнів 5-9 класів термін навчання довший — 890 годин. Що стосується старшокласників (10-11 класи), то для них відвели 1 110 годин навчального процесу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські школи після переходу у "жовту" зону у звʼязку з поширенням COVID-19, можуть продовжувати проведення занять у очній формі, якщо 80% працівників навчального закладу вакциновані принаймні однією дозою препарату від коронавірусу. Якщо ж країні перейде у "червону" зону, то всі 100% персоналу муситимуть бути вакциновані, інакше школам прийдеться переходити на дистанційну форму навчання. Проте є одна умова, за якої школи та дитячі садочки обовʼязково зачиняться.