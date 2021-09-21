"Жовта" зона не за горами: як будуть працювати українські школи після посилення карантину

Викладачам для роботи в школах "жовтої" зони необхідно отримати хоча б одну COVID-вакцину

Україна рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій четверга, 23 вересня, переходить у "жовту" зону карантину. Наберуть чинності нові карантинні обмеження, які найбільше позначаться на роботі шкіл.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

Освітні установи у "жовтій" зоні зможуть працювати виключно за умови, що педагоги вакциновані на 80%. В іншому випадку — школу закривають. Відзначимо, що педагоги повинні отримати "жовті" або "зелені" сертифікати про вакцинацію, а це значить, що у відсоток вакцинованих входять і ті викладачі, які отримали тільки першу дозу препарату від коронавірусу.

У разі переходу регіону у "червону" зону правила для шкіл будуть ще більш жорсткими. Зокрема, колектив повинен бути вакцинованим на 100%, а викладачі будуть зобов’язані постійно проходити ПЛР-тестування своїм коштом. Важливим є і той факт, що вчителі зможуть працювати тільки з "зеленим" сертифікатом, тобто після отримання двох доз вакцини від коронавірусу.

Переглядати введені обмеження комісія з ТЕБ та НС планує кожні два тижні.

Раніше повідомлялося, у чому різниця між "жовтим" й "зеленим" COVID-сертифікатами. Також "Телеграф" написав покрокову інструкцію, як їх отримати.