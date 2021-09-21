"Желтая" зона не за горами: как будут работать украинские школы после усиления карантина

Преподавателям для работы в школах "желтой" зоны необходимо получить хотя бы одну COVID-вакцину

Украина решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций четверга, 23 сентября, переходит в "желтую" зону карантина. В силу вступят новые карантинные ограничения, которые больше всего отразятся на работе школ.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Образовательные учреждения в "желтой" зоне смогут работать исключительно при условии, что педагоги вакцинированы на 80%. В противном случае — школу закрывают. Отметим, что педагоги должны получить "желтые" или "зеленые" сертификаты о вакцинации, а это значит, что в процент вакцинированных входят и те преподаватели, которые получили только первую дозу препарата от коронавируса.

В случае перехода региона в "красную" зону правила для школ будут еще более жесткими. В частности, коллектив должен быть вакцинированным на 100%, а преподаватели будут обязаны постоянно проходить ПЦР-тестирование за свой счет. Важен и тот факт, что учителя смогут работать только с "зеленым" сертификатом, то есть после получения двух дох вакцины от коронавируса.

Пересматривать введенные ограничения комиссия по ТЭБ и ЧС планирует каждые две недели.

Ранее сообщалось, в чем разница между "желтым" и "зеленым" COVID-сертификатами. Также "Телеграф" написал пошаговую инструкцию, как их получить.