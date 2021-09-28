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Школи і дитячі садки не працюватимуть в "червоній зоні": названа умова

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У "червоній зоні" закриватимуть дитсадки Новина оновлена 28 вересня 2021, 12:55
У "червоній зоні" закриватимуть дитсадки

Норми по вакцинації стосуються всього персоналу, а не тільки педагогів.

Кількість областей, в яких ситуація з коронавірусом погіршується, зростає з кожним днем. Так, нормам помаранчевої зони відповідають мінімум п’ять областей. І якщо для того, щоб працювали закладам освіти в "жовтій зоні" необхідно 80% вакцинованого персоналу, в "червоній зоні" цей показник виросте.

Про це повідомила заступник міністра освіти Віра Рогова в ефірі "1 + 1".

В "жовтій" та "помаранчевій" зонах вчаться всі діти, якщо персонал вакцинований на 80%, зазначила чиновниця.

Якщо регіон переходить в "червону зону" вакцинація всього персоналу навчального закладу обов’язкова — інакше вони переходять на дистанційну роботу. Рогова також заявила, що це стосується дошкільної освіти (дитсадків), початкової і звичайної школи, а також спецшкіл.

Відзначимо, що в Україні виріс темп вакцинації педагогів і співробітників навчальних закладів.

"Телеграф" повідомляв, що кількість шкіл "на дистанційці" зменшилася з минулої п’ятниці на 1300. Тепер вона становить 3,3 тис. закладів середньої освіти по Україні.

Теги:
#Школи #Карантин #Вакцинація #Дитячі садки #Червона зона
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