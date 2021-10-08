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У Львові вводять поетапні обмеження через коронавірус: подробиці

Автор
Галина Михайлова
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У Львові посилили карантин
У Львові посилили карантин

Жорсткіші заходи з епідбезпеки почнуться з наступного тижня.

У Львові визначилися з посиленням заходів карантину по коронавірусу. Здебільшого, вони наберуть чинності з понеділка, 18 жовтня.

Про це повідомляє сайт місцевої міськради.

Для школярів з 5 по 11 клас, позашкільних занять і дозвілля з 18.10 заплановане тижневе дистанційне навчання, яке плавно перейде в канікули. Вони повинні початися з 25 жовтня в більшості шкіл, як у Львові, так і по Україні відповідно до рекомендацій Міносвіти.

До училищ, коледжів і вищої школи міськрада Львова звернулася з проханням перейти на онлайн навчання.

Для хворих на коронавірус резервують місця в лікарнях. Через це відкладаються планові операції і госпіталізації. Термінів відновлення поки не називають.

Для ТРЦ і інших закладів з масовим скупченням людей — обов’язковий масочний режим і температурний скринінг.

З 14.10 обмежують проведення масових розважальних заходів. Частину вже анонсованих не скасують, але обов’язковою умовою участі буде вакцинація або негативне ПЛР-тестування.

Матч збірних України та Боснії і Герцеговини 12.10 відбудеться тільки при вболівальниках з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 жовтня в Харкові введуть "помаранчевої зони" з обмеженнями для населення.

Теги:
#Львів #Карантин #Коронавірус #Covid-19
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