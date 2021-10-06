У Львові заявили про посилення карантину: що зміниться з 14 жовтня

Остаточний перелік обмежень мають затвердити у п'ятницю, 8 жовтня

У звʼязку із суттєвим погіршенням статистики захворюваності коронавірусом у Львові можуть посилити карантин. Вже з 14 жовтня у місті мають вступити у силу ряд обмежень.

Про це у середу, 6 жовтня, повідомив міський голова Андрій Садовий у Facebook.

За його словами, вже з 14 жовтня міський штаб рекомендує посилювати карантин у Львові. Зокрема, обмежити масові заходи, скасувати планові операції у тих лікарнях, де приймають хворих на коронавірус пацієнтів. Крім того, на дистанційне навчання радять перевести всі навчальні заклади міста.

На даний момент про введення усіх цих обмежень мова не йде, а більш детально про посилення карантину мають повідомити у пʼятницю після засідання комісії з ТЕБ та НС.

Варто зазначити, що про значне погіршення COVID-ситуації у Львові повідомив також лікар — він опублікував фото, де під місцевою інфекційкою вишикувалася черга з автомобілів "швидкої допомоги".

А міський голова Львова до цього також наголошував, що місто перебуває за крок до "червоної" зони карантину.

Як повідомляв "Телеграф", вже з 7 жовтня три області України можуть перейти у "червону" зону епідемічних обмежень.