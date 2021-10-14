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Майже 19 тисяч хворих: антилідер рейтингу смертності від "корони" в Україні

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Позитивний тест на коронавірус Новина оновлена 14 жовтня 2021, 08:50
Позитивний тест на коронавірус

Від коронавірусу за час пандемії померли 59 935 осіб.

В Україні знову зросла кількість нових випадків інфікування коронавірусом. На ранок 14 жовтня в Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про 18881 захворілих (напередодні фіксували 16309 випадків). Серед них — 1748 дітей і 368 співробітників медустанов.

Про це повідомляє міністерство в ранковій статистиці.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 4633 (добою раніше — 4901)
  • померли — 412 (до цього — 471)
  • одужали — 7630 (напередодні — 6462).
  • зроблено тестів на коронавірус — 117 246.

Подібні показники захворюваності фіксували на початку квітня минулого року.

Більше випадків зафіксували 9 квітня 2021
Більше випадків зафіксували 9 квітня 2021

Відзначимо, що смертність в цій хвилі коронавірусу практично досягла пікових показників весняної хвилі COVID-19 в квітні цього року.

Приріст смертності від коронавірусу по днях
Приріст смертності від коронавірусу по днях

Найбільша кількість інфікувань залишається в таких регіонах:

  • Харківська область — 1665
  • Дніпропетровська область — 1232
  • Одеська область — 1191 інфікованих.

Найбільше смертей на Донеччині — 38, Дніпропетровщині — 36 і в Одеській області — 34 летальних випадки.

Раніше "Телеграф" писав, що ці області знаходяться зоні ризику по коронавірусу через велику кількість хворих і завантаженість ліжок. Вчені спрогнозували збільшення кількості випадків по Україні до 26 тисяч на добу.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
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