Майже 19 тисяч хворих: антилідер рейтингу смертності від "корони" в Україні
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Від коронавірусу за час пандемії померли 59 935 осіб.
В Україні знову зросла кількість нових випадків інфікування коронавірусом. На ранок 14 жовтня в Міністерстві охорони здоров’я відзвітували про 18881 захворілих (напередодні фіксували 16309 випадків). Серед них — 1748 дітей і 368 співробітників медустанов.
Про це повідомляє міністерство в ранковій статистиці.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 4633 (добою раніше — 4901)
- померли — 412 (до цього — 471)
- одужали — 7630 (напередодні — 6462).
- зроблено тестів на коронавірус — 117 246.
Подібні показники захворюваності фіксували на початку квітня минулого року.
Відзначимо, що смертність в цій хвилі коронавірусу практично досягла пікових показників весняної хвилі COVID-19 в квітні цього року.
Найбільша кількість інфікувань залишається в таких регіонах:
- Харківська область — 1665
- Дніпропетровська область — 1232
- Одеська область — 1191 інфікованих.
Найбільше смертей на Донеччині — 38, Дніпропетровщині — 36 і в Одеській області — 34 летальних випадки.
Раніше "Телеграф" писав, що ці області знаходяться зоні ризику по коронавірусу через велику кількість хворих і завантаженість ліжок. Вчені спрогнозували збільшення кількості випадків по Україні до 26 тисяч на добу.