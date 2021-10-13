"Глушилки" 5G: в Україні знайшли новий спосіб заробити на антівакцинаторах (фото)

Для протидії "чіпування" пропонують найрізноманітніші методи.

Міфи про вакцинацію надзвичайно живучі і вже стали основою для анекдотів. Зокрема — ідея "чіпування" громадян. Але заповзятливі українці не втрачають можливість знайти вигоду в ситуації.

Незвичайне оголошення на сервісі OLX знайшов користувач Олексій Петрівський.

У ньому пропонують купити антічіп магніт для вакцинації за 129 грн.

За допомогою магніту вакцинація безпечна — стверджують автори

В українському сегменті OLX таке оголошення нам знайти не вдалося — можливо воно вже було видалене. Виявили інше — "глушилку хвиль 5g проти вакцинації" за 999 грн. Оголошення набрало понад півтисячі переглядів за добу після публікації. Відзначимо, що на фото — сексуальна іграшка для дорослих.

Як перевагу продавець називає "прихований монтаж"

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з 21 жовтня переміщатися між областями можна тільки маючи негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію в будь-який з доступних форм (від сімейного лікаря або через "Дію").

Ще до введення цих заходів в Києві затримали місцевого жителя, який продавав сертифікати про вакцинацію. Вони вносилися в систему охорони здоров’я, послуги коштували 250 євро.