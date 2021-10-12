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У Києві продавали міжнародні COVID-сертифікати в "Дії" по € 250 (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Фото з затримання.
Фото з затримання.

З їх допомогою можна виїжджати за кордон.

У столиці України затримали підозрюваного у продажу фіктивних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Це вже не перший випадок підробки, але в Києві їх ще й додавали в застосунок "Дія". За допомогою спільників серед медперсоналу киянин вносив дані в електронну систему охорони здоров’я. Свої послуги він оцінив у 250 євро

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

В українському еквіваленті вартість міжнародного сертифіката — понад 7,6 тисячі гривень. За підозрою у продажу затримали раніше несудимого 23-річного хлопця. Своїх клієнтів він знаходив через соцмережі і пропонував їм купити сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Сертифікати були справжніми, але повідомляли неправдиві дані
Сертифікати були справжніми, але повідомляли неправдиві дані

Легітимізувати сертифікати йому допомагали медики — медсестра і сімейний лікар однієї зі столичних лікарень. Вони вносили дані в систему охорони здоров’я і, таким чином, фіктивний сертифікат з’являвся в додатку.

Під час обшуку вилучили печатки, бланки, гроші та інші речові докази. Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Йому загрожує шість років за підробку документів і втручання в роботу автоматизованої системи (ч.3 ст.358 та ч. 2 ст. 361 КК України).

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з’являться ще два типи сертифікатів в "Дії" : про перенесений коронавірус і негативний тест на COVID-19.

Теги:
#Вакцинація #Сертифікат #Коронавірус #Covid-19
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