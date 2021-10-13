Укр

"Глушилки" 5G: в Украине нашли новый способ заработать на антивакцинаторах (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
57
Чип в руках Новость обновлена 13 октября 2021, 10:26
Чип в руках

Для противодействия "чипированию" предлагают самые разные методы.

Мифы про вакцинацию необычайно живучи и уже стали основой для анекдотов. В частности — идея "чипирования" граждан. Но предприимчивые украинцы не упускают возможность найти выгоду в ситуации.

Необычное объявление на сервисе OLX нашел пользователь Алексей Петривский.

В нем предлагают купить античип магнит для вакцинации за 129 грн.

С помощью магнита вакцинация безопасна - утверждают авторы
С помощью магнита вакцинация безопасна - утверждают авторы

В украинском сегменте OLX такое объявление нам найти не удалось — возможно оно уже было удалено. Обнаружили другое — "глушилку волн 5g против вакцинации" за 999 грн. Объявление набрало более полтысячи просмотров за сутки после публикации. Отметим, что на фото — сексуальная игрушка для взрослых.

В качестве достоинства продавец называет "скрытый монтаж"
В качестве достоинства продавец называет "скрытый монтаж"

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с 21 октября перемещаться между областями можно только обладая негативным тестом на коронавирус либо сертификатом про вакцинацию в любой из доступных форм (от семейного врача или через "Дию").

Еще до введения этих мер в Киеве задержали местного жителя, который продавал сертификаты про вакцинацию. Они вносились в систему здравоохранения, услуги стоили 250 евро.

Теги:
#Вакцинация #Курьезы #Коронавирус #Чипирование
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