В Киеве продавали международные COVID-сертификаты в "Дие" по €250 (фото)
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С их помощью можно выезжать за границу.
В столице Украины задержали подозреваемого в продаже фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это уже не первый случай подделки, но в Киеве их еще и добавляли в приложение "Дия". С помощью сообщников среди медперсонала киевлянин вносил данные в электронную систему здравоохранения. Свои услуги он оценил в 250 евро
Об этом сообщает Нацполиция Киева.
В украинском эквиваленте стоимость международного сертификата — свыше 7,6 тысячи гривен. По подозрению в продаже задержали ранее несудимого 23-летнего парня. Своих клиентов он находил через соцсети и предлагал им купить сертификат без прохождения процедуры вакцинации.
Легитимизировать сертификаты ему помогали медики — медсестра и семейный врач одной из столичных больниц. Они вносили данные в систему здравоохранения и, таким образом, фиктивный сертификат появлялся в приложении.
Во время обыска изъяли печати, бланки, деньги и другие вещественные доказательства. Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему угрожает шесть лет за подделку документов и вмешательство в работу автоматизированной системы (ч.3 ст.358 и ч. 2 ст. 361 УК Украины).
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появятся еще два типа сертификатов в "Дие": о перенесенном коронавирусе и негативном тесте на COVID-19.
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