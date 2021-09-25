Мастер фотошопа: буковинец подделал COVID-сертификаты себе и жене для выезда за границу

Мужчина хотел избежать обсервации и самоизоляции

В Черновицкой области 56-летний житель Буковины самостоятельно изготовил международный сертификат о вакцинации от Covid-19 без прохождения такой процедуры.

Как сообщает в пятницу, 24 сентября, пресс-служба Киберполиции, поддельный документ он предъявил пограничникам, а сделал его для того, чтобы избежать обсервации и самоизоляции.

"Как установили полицейские, фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами", — говорится в сообщении.

В государственные реестры, естественно, соответствующие сведения о вакцинации внесены не были.

По словам нарушителя, поддельный документ он пытался использовать для избежания обсервации и самоизоляции.

"Также установлено, что правонарушитель изготовил поддельный COVID-сертификат еще и для жены", — добавляют в Киберполиции.

Мужчине объявили о подозрении в чч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Украине с 24 сентября можно загрузить "желтые" внутренние COVID-сертификаты, однако пока они будут доступны только для пользователей "айфонов" на платформе iOS.