Укр

Мастер фотошопа: буковинец подделал COVID-сертификаты себе и жене для выезда за границу

Автор
Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Мужчина решил сделать международный сертификат о вакцинации от Covid-19 сам Новость обновлена 25 сентября 2021, 07:16
Мужчина решил сделать международный сертификат о вакцинации от Covid-19 сам

Мужчина хотел избежать обсервации и самоизоляции

В Черновицкой области 56-летний житель Буковины самостоятельно изготовил международный сертификат о вакцинации от Covid-19 без прохождения такой процедуры.

Как сообщает в пятницу, 24 сентября, пресс-служба Киберполиции, поддельный документ он предъявил пограничникам, а сделал его для того, чтобы избежать обсервации и самоизоляции.

"Как установили полицейские, фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами", — говорится в сообщении.

В государственные реестры, естественно, соответствующие сведения о вакцинации внесены не были.

По словам нарушителя, поддельный документ он пытался использовать для избежания обсервации и самоизоляции.

"Также установлено, что правонарушитель изготовил поддельный COVID-сертификат еще и для жены", — добавляют в Киберполиции.

Мужчине объявили о подозрении в чч. 1, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Украине с 24 сентября можно загрузить "желтые" внутренние COVID-сертификаты, однако пока они будут доступны только для пользователей "айфонов" на платформе iOS.

Теги:
#Граница #Подделка #COVID-сертификат
Главные новости дня
Украина
Итоги дня 24 сентября: рост числа заболевших "короной", "желтые" COVID-сертификаты в "Дие", конфликт Зеленского и Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Главные новости дня
Итоги дня 24 сентября: рост числа заболевших "короной", "желтые" COVID-сертификаты в "Дие", конфликт Зеленского и Разумкова
Дата публикации
Категория
В Украине становится все больше водителей с каждым годом
Водительские права в Украине будут выдавать по-новому: что изменится
Дата публикации
Категория
В Норвегии больше не будут носить маски и ограничивать население карантином
Вторая страна Евросоюза вернулась к доковидной жизни: что мешает Украине
Дата публикации
Категория
Украина рискует потерять национальное судостроение
Морской бой с Россией: что нужно делать Украине
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
К какой погоде готовиться в октябре? Ответ синоптика Укргидрометцентра