В Украине появятся новые COVID-сертификаты, кто их получит

COVID-сертификат уже сгенерировали более 1,4 млн граждан Украины.

В Украине начали тестирование коронавирусных сертификатов в которых будут результаты ПЦР-тестов и свидетельство выздоровления от CОVID-19.

Об этом на брифинге рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Пока еще сертификаты проходят тестирование перед внедрением в "Дию". Таким образом в приложении станут доступны три типа сертификатов, в соответствии с аналогами в ЕС:

сертификат про вакцинацию нескольких типов — международный, внутренний и частичный ("желтый" — только с одной вакцинацией)

сертификат про результат ПЦР теста — будет действовать как и бумажный аналог 72 часа

сертификат о перенесенном коронавирусе.

Отметим, в "Дие" также появилась возможность сгенерировать сертификат при иммунизации разными вакцинами, что ранее было недоступно.

На сейчас в Украине получить сертификат про вакцинацию можно у семейного врача, на портале "Дия" или в приложении. Последний способ доступен людям, у которых есть биометрические документы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве начали расследование против 15 больниц, которые подозревают в подделке сертификатов о вакцинации.