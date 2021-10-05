Укр

В Украине появятся новые COVID-сертификаты, кто их получит

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Сертификаты в приложении "Дия" - один из трех способов получить документ. Новость обновлена 05 октября 2021, 14:15
Сертификаты в приложении "Дия" - один из трех способов получить документ.

COVID-сертификат уже сгенерировали более 1,4 млн граждан Украины.

В Украине начали тестирование коронавирусных сертификатов в которых будут результаты ПЦР-тестов и свидетельство выздоровления от CОVID-19.

Об этом на брифинге рассказал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Пока еще сертификаты проходят тестирование перед внедрением в "Дию". Таким образом в приложении станут доступны три типа сертификатов, в соответствии с аналогами в ЕС:

  • сертификат про вакцинацию нескольких типов — международный, внутренний и частичный ("желтый" — только с одной вакцинацией)
  • сертификат про результат ПЦР теста — будет действовать как и бумажный аналог 72 часа
  • сертификат о перенесенном коронавирусе.

Отметим, в "Дие" также появилась возможность сгенерировать сертификат при иммунизации разными вакцинами, что ранее было недоступно.

На сейчас в Украине получить сертификат про вакцинацию можно у семейного врача, на портале "Дия" или в приложении. Последний способ доступен людям, у которых есть биометрические документы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве начали расследование против 15 больниц, которые подозревают в подделке сертификатов о вакцинации.

Теги:
#Сертификат #Коронавирус #Covid-19
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