Укр

Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
61
Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро

Подборка прикольных анекдотов для поднятия вашего настроения.

В ресторане два парня наблюдают за двумя девушками.

— Может, подойдем, познакомимся? — спрашивает один.

— Да, но чуть позже. Пускай сперва расплатятся…

Заходит в бар абсолютно обнажённая дама. Подходит к барной стойке, присаживается… Бармен на неё внимательно смотрит.

Она ему: — Ну че уставился? Голой женщины никогда не видел?

Он: — Да женщину-то я видел. Мне просто интересно, откуда вы деньги доставать будете…

Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увел ее через окно и на такси повез на вокзал. Приехав на место, он спрашивает у водителя:

— Сколько я вам должен?

— Ничего, отец невесты уже рассчитался.

В нашей стране, даже когда у нас будет чип во лбу, от нас все равно будут требовать бумажную копию чипа.

— Фрося, тебя полнит это платье!

— Ой, подружка, моя дорогая, а я всё грешила на чебуреки!