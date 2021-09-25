Ваше настроение однозначно улучшится: юморные шутки на утро
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В ресторане два парня наблюдают за двумя девушками.
— Может, подойдем, познакомимся? — спрашивает один.
— Да, но чуть позже. Пускай сперва расплатятся…
Заходит в бар абсолютно обнажённая дама. Подходит к барной стойке, присаживается… Бармен на неё внимательно смотрит.
Она ему: — Ну че уставился? Голой женщины никогда не видел?
Он: — Да женщину-то я видел. Мне просто интересно, откуда вы деньги доставать будете…
Парень похитил свою возлюбленную. В полночь он увел ее через окно и на такси повез на вокзал. Приехав на место, он спрашивает у водителя:
— Сколько я вам должен?
— Ничего, отец невесты уже рассчитался.
В нашей стране, даже когда у нас будет чип во лбу, от нас все равно будут требовать бумажную копию чипа.
— Фрося, тебя полнит это платье!
— Ой, подружка, моя дорогая, а я всё грешила на чебуреки!