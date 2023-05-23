Если теща начала называть тебя "сынок", это значит, что на огороде полно работы: веселые семейные анекдоты

Шутки и приколы, которые обязательно поднимут вам настроение

Теща — это по истине лотерея, никогда не знаешь повезет тебе или нет, будет ли мама супруги "ангелом" или же больше похожа на героиню популярных анекдотов. Чтобы вы могли сравнить и понять какая мама досталась вам, "Телеграф" собрал самые смешные и прикольные анекдоты про отношения тещи и зятя.

Читайте уморительные шутки и смейтесь вместе с нами!.

— Не понимаю я этих идиотских анекдотов про тещу! Выдумывают всякие гадости. А вот у меня прекрасные отношения с моей тещей! — Давно она живет с тобой или где-нибудь поблизости? — Нет, она живет в Новой Зеландии!

— Дорогой. Завтра приедет мама. Где мы её поселим? — Вот в том, прекрасном гостевом домике. — Это же брезентовая палатка в общем дворе! — Это — прекрасный гостевой домик!

Я женат и есть у меня теща, с которой мы встречаемся от силы пару раз в год. Каждый год она мне дарит на день рождение дорогой подарок! Я вот понять не могу — это из уважения ко мне, или ежегодный взнос, за то что женился на ее дочери?

Вопрос в кроссворде: "Кровососущее существо, 4 буквы". Я предложил два варианта: жена и теща. Оказалось, что есть еще клещ…

Если будущая тёща изо всех сил старается вам понравиться, значит, с её дочерью точно что-то не так.

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о мужчинах и женщинах, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.