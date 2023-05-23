Якщо теща почала називати тебе "синком", це означає, що на городі повно роботи: веселі сімейні анекдоти

Жарти та приколи, які обов’язково піднімуть вам настрій

Теща — це по істині лотерея, ніколи не знаєш пощастить тобі чи ні, чи буде мама дружини "ангелом" або більше схожа на героїню популярних анекдотів. Щоб ви могли порівняти і зрозуміти яка мама дісталася вам, "Телеграф" зібрав найсмішніші та найприкольніші анекдоти про стосунки тещі та зятя.

Читайте веселі жарти і смійтеся разом з нами!

— Не розумію цих ідіотських анекдотів про тещу! Вигадують усілякі гидоти. А ось у мене чудові стосунки з моєю тещею! — Давно вона живе з тобою чи десь поблизу? - Ні, вона живе у Новій Зеландії!

- Дорогий. Завтра приїде мати. Де ми її поселимо? — Ось у тому, чудовому гостьовому будиночку. — Це ж брезентовий намет у спільному дворі! — Це чудовий гостьовий будиночок!

Я одружений і є у мене теща, з якою ми зустрічаємося від сили кілька разів на рік. Щороку вона мені дарує на день народження дорогий подарунок! Я ось зрозуміти не можу — це з поваги до мене, чи щорічний внесок за те, що одружився з її донькою?

Питання в кросворді: "Кровососна істота, 4 літери". Я запропонував варіант: теща. Виявилося, що є ще кліщ.

Якщо майбутня теща щосили намагається вам сподобатися, значить, з її дочкою точно щось не так.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про чоловіків та жінок, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.